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        İHH Kütahya İnsani Yardım Derneğince Afrika'da 4 su kuyusu daha açtırıldı

        İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, dernek olarak Gine, Kenya ve Nijerya'da 4 adet su kuyusu daha açtırdıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 10:26 Güncelleme: 31.07.2025 - 10:26
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        İHH Kütahya İnsani Yardım Derneğince Afrika'da 4 su kuyusu daha açtırıldı
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        İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, dernek olarak Gine, Kenya ve Nijerya'da 4 adet su kuyusu daha açtırdıklarını söyledi.

        Yenipazar, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugüne kadar Kütahyalı hayırseverlerin destekleriyle açtırdıkları su kuyusu sayısının 137'ye ulaştığını anlattı.

        İHH olarak ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ettiklerini belirten Yenipazar, şunları kaydetti:

        "Özellikle Afrika ve Asya bölgesi başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde insanlar günlük su ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kilometrelerce yürümek zorunda kalıyor. Kuraklık, yokluk, hızlı nüfus artışı ve kirlilik içilebilir temiz su kaynaklarını tehdit ediyor. Milyonlarca insanın sağlıklı suya sahip olamadığı dünyamızda salgın hastalıklar giderek artıyor. İHH bu sorunun önüne geçebilmek için bugüne kadar 44 ülkede, 14 bin 448 su kuyusu açtı. Her bölgenin şartlarına göre hayata geçirilen su kuyuları şimdiye kadar milyonlarca insanın susuzluğuna çare oldu."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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