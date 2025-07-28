Kütahya'daki orman yangınında 6 hektar alan zarar gördü
KÜTAHYA'nın Dumlupınar ilçesindeki ormanda çıkan yangın, ekiplerin erken müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
KÜTAHYA’nın Dumlupınar ilçesindeki ormanda çıkan yangın, ekiplerin erken müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında, yaklaşık 6 hektar alan zarar gördü.
Dumlupınar ilçesindeki Başkomutan Tarihi Milli Parkı alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İki farklı noktadan yükselen dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına 20 arazöz, 10 su tankeri ve 150 personelle müdahale edilirken, söndürme çalışmalarına 2 uçak da havadan destek verdi. Ekiplerin erken müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alınan yangında yaklaşık 6 hektar alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.