Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        GÜNCELLEME - Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 22:13 Güncelleme: 28.07.2025 - 22:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        İlçe yakınlarındaki Tüneller Kovalıpınar Değirmenderesi mevkisindeki ormanlık alandan yoğun dumanlar yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ile Dumlupınar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekili tarım arazilerine de sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kütahya Valisi Musa Işın, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

        Işın, AA muhabirine, iki bölgede çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını söyledi. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirten Işın, şöyle konuştu:

        "Bölgede etkili olan rüzgara rağmen ekiplerimizin hızlı ve yerinde müdahalesiyle yangın daha fazla yayılmadan kontrol altına alındı. Sabaha kadar ekiplerimizin soğutma çalışması devam edecek."

        Bu arada, bölgede yangın çıkardıkları iddia edilen motosikletli 4 şüphelinin yakalanması için güvenlik güçlerince çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karabük’te orman yangını büyüyor!
        Karabük’te orman yangını büyüyor!
        Gökalp İçer tutuklandı
        Gökalp İçer tutuklandı
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi tutuklandı
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bursa'daki yangında FETÖ izi! Yangını çıkaran böyle anlattı
        Bursa'daki yangında FETÖ izi! Yangını çıkaran böyle anlattı
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Medvedev'den Trump'a yanıt
        Medvedev'den Trump'a yanıt
        Gedson Fernandes, Rusya yolcusu!
        Gedson Fernandes, Rusya yolcusu!
        28 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        28 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Trump'tan tepki çeken açıklama
        Trump'tan tepki çeken açıklama
        Gelin arabasının çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü
        Gelin arabasının çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü
        Galatasaray iki isimle nikah tazeledi!
        Galatasaray iki isimle nikah tazeledi!
        Yüksek lisans diploması iptal edildi
        Yüksek lisans diploması iptal edildi
        'Kiss Cam'e rağmen öpüşmedi
        'Kiss Cam'e rağmen öpüşmedi
        Guardiola'dan şaşırtan karar!
        Guardiola'dan şaşırtan karar!
        "Yüzüyor sandım, cansız beden çıktı!"
        "Yüzüyor sandım, cansız beden çıktı!"
        Kamu işçisi grev kararını astı
        Kamu işçisi grev kararını astı
        Serbest bırakıldı
        Serbest bırakıldı
        Yapraklar bile dökülüyor! "Yangın pandemisi yaşıyoruz!"
        Yapraklar bile dökülüyor! "Yangın pandemisi yaşıyoruz!"
        "Kadınların geride bırakılmadığı bir dünyayı destekliyoruz"
        "Kadınların geride bırakılmadığı bir dünyayı destekliyoruz"

        Benzer Haberler

        Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Kütahya'da ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı
        Kütahya'da ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı
        Ekmek fırınında patlama sonrası yangın; 3 kişi dumandan etkilendi
        Ekmek fırınında patlama sonrası yangın; 3 kişi dumandan etkilendi
        Kütahya'da gelinlik hayali kuran otizmli gencin yüzünü ailesi güldürdü
        Kütahya'da gelinlik hayali kuran otizmli gencin yüzünü ailesi güldürdü
        Tavşanlı'da bir kişi evinde ölü bulundu
        Tavşanlı'da bir kişi evinde ölü bulundu
        Kütahya'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
        Kütahya'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı