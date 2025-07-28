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        Kütahya'da kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

        Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde dün çıkan ve kontrol altına alınan orman yangınında bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 22:13 Güncelleme: 28.07.2025 - 22:13
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        Kütahya'da kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
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        Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde dün çıkan ve kontrol altına alınan orman yangınında bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Dün akşam saatlerinde ilçe yakınlarındaki Tüneller Kovalıpınar Değirmenderesi mevkisinde iki bölgede çıkan ve yapılan çalışma sonucunda kontrol altına alınan orman yangınıyla ilgili ekipler soğutma çalışması yapıyor.

        Bölgede yapılan ölçümlerde yangında 21 hektar ormanlık alan ile 117 hektar tarım arazisinin zarar gördüğü belirlendi.

        Bu arada, bölgede yangını çıkardıkları iddia edilen motosikletli 4 şüphelinin yakalanması için güvenlik güçlerince başlatılan çalışmalar devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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