Kütahya'da asayiş

Hüseyin K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Domaniç-İnegöl kara yolunun 3. kilometresinde Durabey köyü altı mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Zanlının kent merkezindeki adresine operasyon gerçekleştiren ekipler, adreste yaptıkları aramada 40 litre etil alkol, pet şişeler içinde 10 litre sahte içki ve 8 alkol kiti ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.