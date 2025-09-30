Kütahya'da orman yangınlarıyla mücadelede olumlu sonuçlar alınıyor

Kütahya'da, tedbirlerle orman yangınlarıyla mücadelede olumlu sonuçların alındığı bildirildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte alınan tedbirler sayesinde son 3 yılda orman yangını sayısının 50'lere, yanan arazi miktarının ise 150 hektara gerilediği belirtildi.

Kırsal alandan ormana sirayet eden yangınlar için riskli saatlerde hasat yapılmasının 2023 yılından itibaren yasaklandığını anımsatılan açıklamada, şunları kaydedildi:

"Ayrıca biçerdöver ve saman balya makinelerinin çalıştığı zamanlarda arkalarında su tankeri bulundurma zorunluluğu getirildi. Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz, jandarma ve muhtarlarımız tarafından sıkı şekilde takip edildi. Enerji nakil hatlarının altlarındaki ot ve örtüden çıkabilecek yangınlar için ilgili kurumlarla işbirliği yapılarak enerji nakil hatlarının alt kısımları temizlendi, trafoların çevresi güvenli hale getirildi. Karayolları, köy yolları ve orman yollarının yol kenarı temizlikleri ilgili kurumlarca yapıldı."