        Kütahya Haberleri

        Kütahya'da orman yangınlarıyla mücadelede olumlu sonuçlar alınıyor

        Kütahya'da, tedbirlerle orman yangınlarıyla mücadelede olumlu sonuçların alındığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 11:53 Güncelleme: 30.09.2025 - 11:53
        Kütahya'da orman yangınlarıyla mücadelede olumlu sonuçlar alınıyor
        Kütahya'da, tedbirlerle orman yangınlarıyla mücadelede olumlu sonuçların alındığı bildirildi.

        Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte alınan tedbirler sayesinde son 3 yılda orman yangını sayısının 50'lere, yanan arazi miktarının ise 150 hektara gerilediği belirtildi.

        Kırsal alandan ormana sirayet eden yangınlar için riskli saatlerde hasat yapılmasının 2023 yılından itibaren yasaklandığını anımsatılan açıklamada, şunları kaydedildi:

        "Ayrıca biçerdöver ve saman balya makinelerinin çalıştığı zamanlarda arkalarında su tankeri bulundurma zorunluluğu getirildi. Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz, jandarma ve muhtarlarımız tarafından sıkı şekilde takip edildi. Enerji nakil hatlarının altlarındaki ot ve örtüden çıkabilecek yangınlar için ilgili kurumlarla işbirliği yapılarak enerji nakil hatlarının alt kısımları temizlendi, trafoların çevresi güvenli hale getirildi. Karayolları, köy yolları ve orman yollarının yol kenarı temizlikleri ilgili kurumlarca yapıldı."

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Orman yangınlarına karşı kolluk kuvvetleriyle birlikte ormanlık alan girişlerinde sürekli devriye görevi yürütülüp vatandaşlar uyarılıyor. Hasat sonrası, orman kenarlarının 10 metrelik kısmının sürülmesi kararı alındı ve muhtarlıklarca takip edilmesi sağlandı. Yangın emniyet yollarımızın bakımı ve temizliği yapıldı. Avcılar, çobanlar, arıcılar, köylüler, üretimde çalışan vatandaşlarımız, maden sahalarında çalışanlar ve muhtarlarımız kritik günlerde aranarak orman yangınları konusunda uyarıldı."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

