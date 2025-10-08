Habertürk
        Kütahya'da kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı

        Kütahya'da kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı

        Kütahya'nın Emet ilçesinde, kaçak kazı yapan 9 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 14:31 Güncelleme: 08.10.2025 - 14:38
        Kütahya'da kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı
        Kütahya'nın Emet ilçesinde, kaçak kazı yapan 9 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

        Jandarma ekipleri, Samrık köyü yakınlarındaki ormanlık arazide kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Bölgeye giden ekipler, kaçak kazı yaptıkları belirlenen 9 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

        Yapılan aramada bulunan yer altı görüntüleme makinesi ile kazı malzemesine el konuldu.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

