Kütahya'da kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı
Kütahya'nın Emet ilçesinde, kaçak kazı yapan 9 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Jandarma ekipleri, Samrık köyü yakınlarındaki ormanlık arazide kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, kaçak kazı yaptıkları belirlenen 9 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Yapılan aramada bulunan yer altı görüntüleme makinesi ile kazı malzemesine el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
