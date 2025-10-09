Habertürk
        Kütahya'da deprem tatbikatı yapıldı

        Kütahya'da deprem tatbikatı yapıldı

        Kütahya'da arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla yaklaşık 4 saat süren deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        Giriş: 09.10.2025 - 17:37 Güncelleme: 09.10.2025 - 17:37
        Kütahya'da deprem tatbikatı yapıldı
        Kütahya'da arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla yaklaşık 4 saat süren deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda müdürlük bahçesinde hazırlıklarını tamamlayan ekipler, senaryo gereği merkez üssü Kütahya'nın Sultanbağı Mahallesi olan 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından tatbikata başladı.

        Çeşitli kurum ve kuruluşlara bağlı arama kurtarma ve sağlık ekipleri ile polis ve jandarma ekipleri, yıkılan 3 konuta, yangın çıkan bir eve, kimyasal biyolojik radyolojik nükleer tehditler sızıntısı olan iş yerine sevk edildi.

        Hastaneden personelin ve hastaların tahliye edildiği tatbikatta, yıkılan konutlardaki kişiler kurtarılarak depremden etkilenmeyen sağlık kuruluşlarına götürüldü.

        Kütahya Vali Yardımcısı Harun Kazez, gazetecilere, geçen hafta tatbikatın planlandığını ve gece saatlerinde Simav'da deprem meydana geldiğini hatırlatarak, Kütahya'nın deprem bölgesinde yer aldığını ve hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.

        Kazez, şunları söyledi:

        "Senaryo gereği AFAD, emniyet, jandarma ekiplerimizce sağ taraması ve ön keşif çalışmaları başlamıştır. Mahalle muhtarlarımız ile irtibat kurularak bilgiler alınmaya başlandı. Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alınmış ve afet grupları çalışmalarını yapmak üzere AFAD merkezinde acil toplantıya çağrılmıştır. Ekiplerimiz hazırlıklarını tamamlayıp hızlıca afet bölgelerine yönlendirildi."

        Gerçek bir deprem yaşanmaması temennisinde de bulunan Kazez, "Rabbim daha büyük afetlerden şehrimizi, ülkemizi muhafaza eylesin. İnşallah gerçekten böyle bir afet vuku bulmaz. Fakat vuku bulduğunda da biz valiliğimiz, kamu, kurum ve kuruluşlarımız olarak hazırlıklı olmak için bugün bu tatbikatı gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

        AFAD İl Müdürü İsmail Özkan da katılımcı kurum ve kuruluş temsilcilerine tatbikatla ilgili sunum yaptı.

