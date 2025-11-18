Kütahya'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Kanlıada'nın düştüğünü fark eden diğer işçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirdi.

