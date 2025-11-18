Kütahya'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
Kütahya'da bir inşaatın beşinci katından düşen işçi ağır yaralandı.
Akkent Mahallesi Baykal Sokak'taki bir inşaatta çalışan 47 yaşındaki Salih Kanlıada, dengesini kaybetmesi sonucu beşinci kattan düştü.
Kanlıada'nın düştüğünü fark eden diğer işçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirdi.
Ağır yaralanan Kanlıada, sağlık ekibince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
