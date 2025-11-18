Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

        Kütahya'da bir inşaatın beşinci katından düşen işçi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 14:11 Güncelleme: 18.11.2025 - 14:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kütahya'da bir inşaatın beşinci katından düşen işçi ağır yaralandı.

        Akkent Mahallesi Baykal Sokak'taki bir inşaatta çalışan 47 yaşındaki Salih Kanlıada, dengesini kaybetmesi sonucu beşinci kattan düştü.

        Kanlıada'nın düştüğünü fark eden diğer işçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirdi.

        Ağır yaralanan Kanlıada, sağlık ekibince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        4 kişilik aile ölmüştü... İlaçlamayla ilgili ifadeler ortaya çıktı!
        4 kişilik aile ölmüştü... İlaçlamayla ilgili ifadeler ortaya çıktı!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        İstanbul'da korkunç olay... Dayı yeğenini vahşice öldürdü!
        İstanbul'da korkunç olay... Dayı yeğenini vahşice öldürdü!
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        IQ Money'e yasa dışı bahis soruşturması
        IQ Money'e yasa dışı bahis soruşturması
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma hakkı
        Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma hakkı
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Bölge su altında kalacağı için mezarlıkları taşıyorlar
        Bölge su altında kalacağı için mezarlıkları taşıyorlar
        Maduro'dan Trump ile diyalog açıklaması
        Maduro'dan Trump ile diyalog açıklaması
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"

        Benzer Haberler

        Kütahya'da hatıra ormanına 2 bin fidan dikildi
        Kütahya'da hatıra ormanına 2 bin fidan dikildi
        Okul müdürü, voleybol maçında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
        Okul müdürü, voleybol maçında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
        Müdür Hasan Kilitci: "Bayrak törenleri, milli değerlerimizle bağımızı güçle...
        Müdür Hasan Kilitci: "Bayrak törenleri, milli değerlerimizle bağımızı güçle...
        Kütahya'da haftada 3 gün antika mezatı düzenleniyor
        Kütahya'da haftada 3 gün antika mezatı düzenleniyor
        Kütahya'da binlerce bandrolsüz makaron ele geçirildi
        Kütahya'da binlerce bandrolsüz makaron ele geçirildi
        Kütahya'da asayiş uygulamalarında 50 aranan şahıs yakalandı
        Kütahya'da asayiş uygulamalarında 50 aranan şahıs yakalandı