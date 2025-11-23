Kütahya'da tüfekle vurulan kişi yaralandı

Gülhan, polise verdiği ilk ifadesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı dayısı İsmail D'nin kendisini tüfekle vurduğunu iddia etti.

Kasığından yaralanan ve özel güvenlik görevlisi olduğu belirlenen Arif Gülhan (29), yaralı halde otomobiliyle geldiği Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Okmeydanı Mahallesi Şair Ali Pesendi Caddesi'nde bir kişinin silahla yaralandığını ve otomobille olay yerinden ayrıldığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

