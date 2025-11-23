Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da tüfekle vurulan kişi yaralandı

        Kütahya'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı dayısı tarafından tüfekle vurulduğu iddia edilen kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 01:18 Güncelleme: 23.11.2025 - 01:18
        Kütahya'da tüfekle vurulan kişi yaralandı
        Kütahya'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı dayısı tarafından tüfekle vurulduğu iddia edilen kişi yaralandı.

        Okmeydanı Mahallesi Şair Ali Pesendi Caddesi'nde bir kişinin silahla yaralandığını ve otomobille olay yerinden ayrıldığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kasığından yaralanan ve özel güvenlik görevlisi olduğu belirlenen Arif Gülhan (29), yaralı halde otomobiliyle geldiği Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Gülhan, polise verdiği ilk ifadesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı dayısı İsmail D'nin kendisini tüfekle vurduğunu iddia etti.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

