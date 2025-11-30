Kütahya'da eğitimlerini tamamlayan yükümlü erler yemin etti

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında, temel eğitimlerini tamamlayan 1505 yükümlü er için yemin töreni yapıldı.

Tugay yerleşkesinde 2025 4A dönem yükümlü erler için düzenlenen törende konuşan Tugay Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş, askerliğin kutsal ve vatana hizmet olduğunu söyledi.

Ant içme törenlerinin milli birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirten Tuğgeneral Baş, "Bu bilinç ile icra edilen ant içme törenleri milli birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, vatana ve millete bağlılığın şeref sözü ile perçinlendiği, ülkemiz için canımızı seve seve vereceğimizin haykırıldığı çok özel anlardır." dedi.

Konuşmanın ardından sözleşmeli erler, hep birlikte yemin etti. Törende başarılı askerlere katılım belgesi, ailelerine ise hediyeler takdim edildi.

Törene, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve temel askerlik eğitimini tamamlayan askerlerin yakınları katıldı.