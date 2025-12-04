Habertürk
Habertürk
        Kütahya Haberleri

        Kütahya'da engellilere tekerlekli sandalye desteği verildi

        Kütahya'daki bir okulda hazırlanan proje kapsamında temin edilen 5 tekerlekli sandalye ihtiyaç sahibi engellilere teslim edildi.

        Giriş: 04.12.2025 - 14:06 Güncelleme: 04.12.2025 - 14:08
        Kütahya'da engellilere tekerlekli sandalye desteği verildi
        Kütahya'daki bir okulda hazırlanan proje kapsamında temin edilen 5 tekerlekli sandalye ihtiyaç sahibi engellilere teslim edildi.

        Yunus Emre Ortaokulu tarafından 2021 yılında hayata geçirilen "Ailem ve Ben Çevreme Karşı Duyarlıyız" adlı projesi kapsamında yapılan çalışmalarla 5 tekerlekli sandalye temin edildi.

        Tekerlekli sandalyeler, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen programla ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara teslim edildi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, yaptığı konuşmada, engelli fertlerin toplumsal hayatın ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

        Ailelerin fedakarlıklarına dikkat çeken Yılmaz, "Engelli fertler bizim kardeşlerimizdir, evlatlarımızdır. Onların hayatını kolaylaştırmak ve toplumda daha güçlü bir şekilde yer almalarını sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

        Yılmaz, projeye destek verenlere, projede görevli öğretmenlere ve kardeş okul yöneticilerine teşekkür ederek plaket takdim etti.

