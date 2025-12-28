Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Domaniç'te trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 09:35 Güncelleme: 28.12.2025 - 09:35
        Domaniç'te trafik kazalarında 4 kişi yaralandı
        KÜTAHYA-Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı.

        M.A. idaresindeki 06 CIM 026 plakalı kamyon, Jandarma Kavşağı'nda H.E. yönetimindeki 43 YD 889 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Tavşanlı ve Domaniç'teki hastanelerde tedavi altına alındı.

        Öte yandan Domaniç–İnegöl kara yolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle aynı noktada meydana gelen iki ayrı kazada, aralarında polis aracının da bulunduğu 4 araçta hasar oluştu.

