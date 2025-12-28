Domaniç'te trafik kazalarında 4 kişi yaralandı
KÜTAHYA-Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı.
M.A. idaresindeki 06 CIM 026 plakalı kamyon, Jandarma Kavşağı'nda H.E. yönetimindeki 43 YD 889 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Tavşanlı ve Domaniç'teki hastanelerde tedavi altına alındı.
Öte yandan Domaniç–İnegöl kara yolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle aynı noktada meydana gelen iki ayrı kazada, aralarında polis aracının da bulunduğu 4 araçta hasar oluştu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.