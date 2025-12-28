Domaniç'te trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

Öte yandan Domaniç–İnegöl kara yolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle aynı noktada meydana gelen iki ayrı kazada, aralarında polis aracının da bulunduğu 4 araçta hasar oluştu.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Tavşanlı ve Domaniç'teki hastanelerde tedavi altına alındı.

