Kütahya'da mağazada çıkan yangına müdahale edildi

Kütahya’da bir mağazada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Atatürk Bulvarı'nda faaliyet gösteren bir mağazanın 2. katından duman yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında mağazada bulunan vatandaşlar, kısa sürede binadan tahliye edildi. Plastik ürünlerin bulunduğu katta çıktığı belirlenen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

