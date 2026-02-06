Habertürk
        Kütahya'da Kur'an-ı Kerim'i ve ezanı güzel okuma yarışması düzenlendi

        Kütahya'da Kur'an-ı Kerim'i ve ezanı güzel okuma yarışması düzenlendi

        Kütahya'da, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, "Genç Seda Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma" ve "Genç Bilaller Ezan Okuma" yarışmalarının il finali yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 11:02 Güncelleme: 06.02.2026 - 11:06
        Kütahya'da Kur'an-ı Kerim'i ve ezanı güzel okuma yarışması düzenlendi
        Kütahya'da, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, "Genç Seda Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma" ve "Genç Bilaller Ezan Okuma" yarışmalarının il finali yapıldı.

        Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonundaki programa Kütahya ve ilçelerinden gelen imam hatip lisesi ve imam hatip ortaokulu öğrencileri katıldı.

        Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, yarışmalara katılan öğrencileri tebrik etti.

        Yarışmanın önemine değinen Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Eğer Kur'an ve sünneti hayatımıza tam anlamıyla tatbik edersek hem bu dünyada hem de öbür dünyada saadete ermiş oluruz. Başımız dik olur. Bizler hayatta her zaman doğru yüke ve o yükü doğru yola talip olmalıyız. Eğer yükümüz ve yolumuzu doğru seçmişsek işte bu bizi diri tutar. Bu gençlerimizin her biri inşallah geleceğimizin, yarınımızın umudu olacaklar. Allah gençlerimizin, çocuklarımızın yollarını, istikametlerini, bahtlarını hayırlı eylesin."

        Yarışmaların kaybedeninin olmadığını da kaydeden Yılmaz, "Bu yarışmaların güzelliği vardır. Sizler bizim gözümüzde zaten birincisiniz. Annelerinizin, babalarınızın gözünde zaten birincisiniz. Bu yarışmanın kazananı sizlersiniz. Rabbim sayınızı artırsın." diye konuştu.

        Programın sonunda dereceye girenler ödüllendirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

