Kütahya'da "Aydınlık Yarınlara" kitap okuma yarışmasında ödül töreni düzenlendi

​​​​​​​Hayrat Vakfı ile Uluslararası Eğitimciler Derneği tarafından düzenlenen "Aydınlık Yarınlara" kitap okuma yarışmasının Kütahya ödül töreni, geniş katılımla gerçekleştirildi.



Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen törende konuşan Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, organizasyonun çocukların ve gençlerin manevi gelişimine sunduğu katkıya dikkati çekti. Türkiye'nin geleceğinin gençlerin elinde olduğunu vurgulayan Bayırcı, şunları kaydetti:



"Bu ülkenin geleceğini aydınlık yapmak, geleceğe güvenle bakmak istiyorsak çocuklarımızın maneviyatına dokunma mecburiyetimiz var. Evlatlarımıza rehberimiz Kur'an'ı öğretmek, helali ve haramı kavratmak zorundayız. İnşallah onları bu değerlerle yetiştirebilirsek, ülkemizi aydınlık yarınlara hep birlikte ulaştırabiliriz. Bu tür yarışmalarla evlatlarımızı Allah Resulü ile tanıştırarak Asr-ı Saadet ruhunu yaşama yolunda büyük adımlar atıyoruz."



Manevi eğitimin sadece belirli kurumların görevi olmadığını ifade eden Bayırcı, "Bu iş sadece Diyanet’in, vakıfların veya STK’ların sorumluluğu değil. Esnafından işçisine, öğretmeninden velisine kadar her ferdin sahiplenmesi gereken bir meseledir. Eğer bir evladımız Rabbini, Peygamberini tanımıyorsa ve biz bundan rahatsızlık duymuyorsak burada bir problem var demektir. Bu yarışmalar, hayatın içinde normalleşen bazı eksiklikleri yeniden zihnimizde canlandırması adına çok kıymetli." dedi.



Hayrat Vakfı Kütahya İl Temsilcisi Hüsrev Yarangümeli ise yaptığı konuşmada, verilen eğitimlerin hayati önem taşıdığını belirtti. Yarangümeli, "Peygamber Efendimiz'i, Kur'an'ı ve temel inançlarımızı sevdiren bu çalışmaları hayati buluyorum. Bizlere maddi ve manevi destek veren tüm hocalarımıza, velilerimize ve dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.



Programa AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Topuz, AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Merkez İlçe Başkanı Murat Avşarünal, Hayrat Vakfı Kütahya İl Temsilcisi Hüsrev Yarangümeli, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.





Program, yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerinin ve katılım belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

