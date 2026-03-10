Kütahya'da otomobiliyle drift yapan sürücüye 140 bin lira ceza kesildi

Kütahya'da otomobiliyle drift yapan sürücüye 140 bin lira ceza uygulandı.



Atatürk Bulvarı'nda 06 BP 4819 plakalı otomobille drift yapıldığını gören Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, aracı takibe aldı.





Kısa sürede aracı durduran ekipler tarafından "drift" yapmaktan 140 bin lira ceza kesilen sürücü K.T'nin ehliyetine 2 ay el konuldu, aracı da 2 ay trafikten men edildi.



Sürücü K.T. ise trafik ekiplerine drift yapmadığını, aracının arızalı olduğunu öne sürdü.

