        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Haberleri

        Kütahya'da otomobiliyle drift yapan sürücüye 140 bin lira ceza kesildi

        Kütahya'da otomobiliyle drift yapan sürücüye 140 bin lira ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 02:41
        Atatürk Bulvarı'nda 06 BP 4819 plakalı otomobille drift yapıldığını gören Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, aracı takibe aldı.


        Kısa sürede aracı durduran ekipler tarafından "drift" yapmaktan 140 bin lira ceza kesilen sürücü K.T'nin ehliyetine 2 ay el konuldu, aracı da 2 ay trafikten men edildi.

        Sürücü K.T. ise trafik ekiplerine drift yapmadığını, aracının arızalı olduğunu öne sürdü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

