Kütahya'da yangın çıkan 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sarıot köyünde Cavit Çakır'a ait evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına, muhtarlık tarafından köyde kurulan yangın vanalarıyla ilk müdahale yapıldı.
Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ve orman şefliği ekipleri, yangını söndürdü.
Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Köy Muhtarı Sadık Eryaşar, gazetecilere, ev sahibinin Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşadığını söyledi.
Yangına köyde kurulan yangın vanaları ve orman tankerleriyle anında müdahale edildiğini belirten Eryaşar, çevredeki evlere sıçramadan alevlerin söndürüldüğünü kaydetti.
