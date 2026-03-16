        Kütahya'da Sultan Alaaddin Camisi ibadete açıldı

        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, aslına uygun olarak tekrar inşa edilen Sultan Alaaddin Camisi ibadete açıldı.

        Giriş: 16.03.2026 - 23:41
        Kütahya İl Özel İdaresi tarafından yaklaşık 9 ay önce temeli atılan ve aslına uygun olarak tekrar inşa edilen Sultan Alaaddin Camisi'nin açılış töreni gerçekleştirildi.

        Caminin açılış törenine Kütahya Valisi Musa Işın, Domaniç Kaymakamı Serhat Bağcı, Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın, AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler ile il ve ilçe protokolü katıldı.

        İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

        Kütahya Valisi Musa Işın, törende, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda caminin aslına uygun şekilde yeniden yapılmasına karar verildiğini ifade etti.

        Işın, camilerin ve türbelerin bu topraklarda geçmişten günümüze uzanan önemli birer kültürel ve tarihi iz olduğunu belirterek, yapılan çalışmanın Domaniç için anlamlı bir eser olduğunu dile getirdi.

        İlçe Müftü Vekili Musa Korkmaz ise camilerin sadece ibadet edilen yerler olmadığını, aynı zamanda toplumun bir araya geldiği sosyal merkezler olduğunu ifade etti.

        Korkmaz, Sultan Alaaddin Camisi'nin tarihinin Selçuklu dönemine kadar uzandığını anlatarak, şöyle konuştu:

        "Cami ilk olarak Savcı Bey’in torunu İlaldı Bey tarafından yaptırıldığı biliniyor. Zaman içerisinde çeşitli dönemlerde yenilenen cami 1926 yılında meydana gelen büyük yangında tamamen yandı, yangından yalnızca 1837 yılında Domaniç kazası voyvodası Seyit İbrahim Rıfat Bey tarafından yaptırılan minare kaldı. Yangının ardından yerine yapılan ahşap cami ise 1969 yılında yıkılarak 1972 yılında yeniden inşa edildi. Yıllar içerisinde yapıdaki çatlaklar ve su sızıntıları nedeniyle 2016 yılında güvenlik gerekçesiyle yıkım kararı alındı. 2024 yılında caminin yıkım süreci başlatıldı ve yeniden yapılmasına karar verildi. Tarihi minare ise koruma altına alındı."

        AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir de konuşmasında yaklaşık 9 ay önce caminin temel atma töreninde bir araya geldiklerini hatırlatarak, caminin kısa sürede tamamlanmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

        Yapılan konuşmaların ardından edilen dualar eşliğinde kurban kesimi gerçekleştirildi.

        Program, kurdele kesimiyle birlikte Sultan Alaaddin Camisi’nin ibadete açılmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lübnanlı annenin talebi: Bebeğimi Türkiye'ye götürün
        Lübnanlı annenin talebi: Bebeğimi Türkiye'ye götürün
        "Birçok ülke yolda olduklarını söyledi"
        "Birçok ülke yolda olduklarını söyledi"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Bahçeli, Özel ile görüştü
        Bahçeli, Özel ile görüştü
        Pezeşkiyan: İran zorbalara teslim olmayacak
        Pezeşkiyan: İran zorbalara teslim olmayacak
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlandı
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlandı
        Kuşadası Belediye Başkanı tutuklandı
        Kuşadası Belediye Başkanı tutuklandı
        NATO ülkelerinden Trump'a olumsuz 'Hürmüz' yanıtı
        NATO ülkelerinden Trump'a olumsuz 'Hürmüz' yanıtı
        Gabriel Sara ve Ederson'a milli müjde!
        Gabriel Sara ve Ederson'a milli müjde!
        Araç yayalara daldı: 5 yaralı
        Araç yayalara daldı: 5 yaralı
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İran füzeleri İsrail’de göçü tetikledi
        İran füzeleri İsrail’de göçü tetikledi
        Savaşın gölgesindeki körfez turizmi
        Savaşın gölgesindeki körfez turizmi
        Timur Cihantimur hakkında iddianame hazırlandı
        Timur Cihantimur hakkında iddianame hazırlandı
        Yeni joker Singo!
        Yeni joker Singo!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Yapay zeka emlakçılığa başladı
        Yapay zeka emlakçılığa başladı
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        GPS'siz konum bulan robotlar
        GPS'siz konum bulan robotlar

        Benzer Haberler

        Kütahya'da bayanlara özel Kadir Gecesi programı
        Kütahya'da bayanlara özel Kadir Gecesi programı
        Yolda araçlarıyla yan yana ilerleyip video çeken 2 sürücüye toplam 9 bin TL...
        Yolda araçlarıyla yan yana ilerleyip video çeken 2 sürücüye toplam 9 bin TL...
        Evde çıkan yangını köydeki yangın vanalarıyla söndürdüler
        Evde çıkan yangını köydeki yangın vanalarıyla söndürdüler
        Kütahya'da yangın çıkan 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
        Kütahya'da yangın çıkan 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
        Tavşanlı'da orman emvali yüklü araçlar denetlendi
        Tavşanlı'da orman emvali yüklü araçlar denetlendi
        Tavşanlı'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı
        Tavşanlı'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı