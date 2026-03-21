Kütahya'da 2 grup arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, 2 grup arasında çıkan kavgada 2 kişi tabancayla vurularak yaralandı.



İlçe merkezi yakınında bulunan mesire alanında, henüz belirlenemeyen nedenle 2 grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.



Olayda Recep A. ve Emin E, diğer gruptaki kişilerce tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı.



Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Vücutlarına isabet eden mermiler nedeniyle yaralanan Recep A. ve Emin E, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.



Olayın ardından kaçan 1'i kadın 4 şüpheli, Zafertepe Mahallesi'ndeki adreste polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.



Gözaltına alınan şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timine (JASAT) teslim edildi.

