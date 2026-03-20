Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Haberleri

        Kütahya'da fabrikada pres makinesine sıkışan işçi öldü

        Kütahya'da bir fabrikada pres makinesine sıkışan işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 17:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik malzeme üretimi yapılan fabrikada çalışan Murat Kaya (42), henüz belirlenemeyen nedenle pres makinesine sıkıştı.

        Diğer işçiler tarafından sıkıştığı yerden ağır yaralı halde çıkarılan Kaya, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Evli ve 2 çocuk babası Kaya, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Benzer Haberler

