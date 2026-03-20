Kütahya'da fabrikada pres makinesine sıkışan işçi öldü

Kütahya’da bir fabrikada pres makinesine sıkışan işçi yaşamını yitirdi.



Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik malzeme üretimi yapılan fabrikada çalışan Murat Kaya (42), henüz belirlenemeyen nedenle pres makinesine sıkıştı.



Diğer işçiler tarafından sıkıştığı yerden ağır yaralı halde çıkarılan Kaya, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.



Evli ve 2 çocuk babası Kaya, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.​​​​

