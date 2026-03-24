Kütahya'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Kütahya'daki ormanlık alanlara kurulan fotokapanlarla yaban hayvanlarının görüntüleri kaydedildi. Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, fotokapanlara yansıyan geyik, kurt, tilki ve porsuk gibi hayvanların görüntüleri paylaşıldı. Paylaşımda, "Kütahya'nın zengin yaban hayatı fotokapanlarımıza yansıdı. Bu değerli doğal mirası koruyalım ve gelecek nesillere aktaralım." ifadeleri kullanıldı.

