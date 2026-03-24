Doktor üç kardeş, babalarıyla aynı hastanede görev yapıyor

MUHARREM CİN - Kütahya Şehir Hastanesi'nde görevli 58 yaşındaki sağlık personeli Mustafa Ercura, doktor olan kızı ve ikiz oğullarıyla aynı hastanede çalışıyor.



Sağlık personeli Mustafa ve hemşire eşi Ayşe Ercura'nın ikiz çocukları Melih (27) ve Semih (27) ile kızları Rümeysa (31), anne ve babaları gibi sağlık alanında hizmet vermek istedi.



Tıp fakültesini bitiren üç kardeş, babalarının görev yaptığı Kütahya Şehir Hastanesine atanarak göreve başladı.



Baba Mustafa Ercura, AA muhabirine, eşinin de Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olduğunu söyledi.





Doktor olan üç çocuğuyla aynı hastanede görev yaptığını, bundan mutluluk duyduğunu belirten Ercura, şöyle konuştu:



"Kütahya'daki hastanelerde 37 yıldan bu yana sağlık personeli olarak görev yapıyorum. Çok dua alan bir mesleği yapıyoruz. Çocuklarım da tıp fakültesini bitirerek doktor oldu. Evimizde 5 sağlık personeli bulunuyor. En tecrübeli olan benim. Sektörde bugüne kadar edindiğim tecrübelerimi çocuklarıma aktarıyorum."



- "Bazen kardeşlerimle ortak hastalarımız oluyor"



Kadın hastalıkları ve doğum bölümünde görevli doktor Rümeysa Ercura da anne ve babasının sağlık görevlisi olmaları dolayısıyla hastane ortamında büyüdüklerini dile getirdi.



Babası ve ikiz kardeşleriyle aynı hastanede çalışmanın keyifli olduğunu ifade eden Ercura, "Annem ve babam sağlık personeli olduğu için hastane ortamına yabancı değiliz. Evimiz gibi hissediyoruz. Bazen kardeşlerimle ortak hastalarımız oluyor. Onlara giden hastalar benim branşımla ilgili olduğunda bana yönlendiriyor. Bu şekilde insanlara hizmet etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Acil servis hekimi Semih Ercura ise anne ve babasının sağlık sektöründe olmasının kendileri için tercih nedeni olduğunu anlattı.



Aile bireylerinin aynı meslekten olmasının güzel olduğunu vurgulayan Ercura, "Çocukluğumuzda hastane ortamlarında çok sık bulunduğumuz için hastaneyi evim gibi hissediyorum. Daha öz güvenle çalışıyorum. Evimizde hep sağlıkla ilgili konular konuşulurdu. Bu durumlar bizim sağlık sektörüne yönelmemize neden oldu." diye konuştu.





Hastanenin kan bankasında görevli doktor Melih Ercura da boş vakitlerinde kardeşleri ve babasıyla bir araya geldiklerini, bazen de kendisinin ikiz kardeşiyle karıştırıldığını kaydetti.

