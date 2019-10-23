Emet'te kitap okuma afiş çalışmaları sergisi

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Kütahya'nın Emet ilçesi Gazi Emet Anadolu Lisesi öğrencileri, afiş çalışmalarının yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.

Okul Müdürü Ömer Uysal, yaptığı açıklamada, ''Okulumuz Görsel Sanatlar Öğretmeni Muhammed Ağçay mihmandarlığında, kitap okuma eylem planı afiş tanıtım sorumlusu Coğrafya Öğretmeni Şükran Bütüner sorumluluğunda öğrencilerimizin el emeği göz nuru oluşturduğu afiş çalışmaları, okulumuz girişinde sergilenmeye başlanmıştır. Bu güzel çalışmalar için emeği geçen eğitim kadromuz ve öğrencilerimize şükranlarımı sunuyorum. Amacımız bu sergi ile öğrencilerimizin kitap okumaya yönelik ilgilerinin artmasını sağlamak'' diye konuştu.

KÜTAHYA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:48

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