Kütahya'da 250 bin fidan toprakla buluştu

Kütahya il genelinde 25 farklı lokasyonda 250 bin fidan toprakla buluştu.

Türkiye’yi Guinness rekorlar kitabına taşıyacak '11 milyon ağaç; bugün fidan, yarın nefes' ağaçlandırma seferberliği, Kütahya Valiliği koordinasyonunda Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Vatandaşların çevreye ve yeşile olan duyarlılığını artırmak amacıyla düzenlenen '11 milyon ağaç; bugün fidan, yarın nefes' programı çerçevesinde Kütahya’da yaklaşık 23 bin kişinin katılımı ile 2 bin 175 dekar alanda ağaçlandırma çalışması gerçekleştirilmiş oldu.

'11 milyon ağaç; bugün fidan, yarın nefes' programında Milletvekilleri İshak Gazel ve Ahmet Tan ile Vali Ömer Toraman ve Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, etkinliğe katılan öğrencilerle sohbet edip, onlarla birlikte fidan dikti.

KÜTAHYA 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:06

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