Şaphane'de engelli bakım merkezine çalışma ruhsatı

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde yapımı tamamlanan engelli bakım merkezinin ruhsatının alındığı bildirildi.

Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamda, "Şaphane için gecemizi gündüzümüze katmaya devam edeceğiz. İlçemize kazandırmak için büyük gayret ve emek sarfettiğimiz engelli bakım merkezimizin gerekli çalışma ruhsatını bugün itibari ile almış bulunmaktayız. işletmecimize, ilçemize ve halkımıza hayırlı uğurlu olsun. 3 katlı binanın engelli bakım evi olarak yapılması bölgemiz içinde oldukça önemli bir yatırımdır. Biz her zaman olduğu gibi halkımızın tüm ihtiyaçları için canla başla çalışmaya devam ediyoruz'' diye konuştu.

KÜTAHYA 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:45

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