Çavdarhisar CHP'de İsmail Tanrıverdi dönemi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Cumhuriyet Halk Partisi Çavdarhisar İlçe Başkanlığı'na İsmail Tanrıverdi seçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongreye, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, CHP İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz ile çok sayıda partili katıldı.

CHP İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz, yaptığı açıklamda, ''Çavdarhisar İlçe Kongremizi gerçekleştirdik. Daha önce Çavdarhisar İlçe Başkanı olarak görev yapan ve bugün görevini teslim eden İlçe Başkanımız İshak Dalkılınç’a teşekkür ediyoruz. Çavdarhisar İlçe Başkanlığı'na seçilen İsmail Tanrıverdi ve Yönetim Kurulu’na başarılar diliyoruz'' dedi.

KÜTAHYA 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:44

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:14

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:05

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.