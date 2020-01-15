Pazarlar'da istişare ve değerlendirme toplantısı

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Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 20192020 eğitimöğretim yılı birinci dönem istişare ve değerlendirme toplantısı, Pazarlar ilçesinde gerçekleştirildi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit başkanlığında İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve bazı İl Milli Eğitim Şube Müdürlerinin katılımıyla yapılan 20192020 eğitimöğretim yılı birinci dönem değerlendirme toplantısında, birinci kanaat dönemi ile, Kütahya’da gerçekleştirilen eğitimöğretim faaliyetleri değerlendirildi. Toplantıda ayrıca yapılacak çalışmalar konusunda da istişarelerde bulunuldu.

KÜTAHYA 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:44

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