Domaniç’te yoğun kar yağışı Kocayayla geçidinde kar yağışı, sis ve buzlanma sebebi ile ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor

Kütahya'nın Domaniç ilçesi Kocayayla geçidinde kar yağışı, sis ve buzlanma sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Domaniçİnegöl karayolu Kocayayla geçidinde kar yağışı, buzlanma ve sis sebebi ile ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor. Karayolları ekipleri kar küreme araçları ve greyderler ile yolu açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, kolluk kuvvetleri tarafından ağır vasıtalı ve zincirsiz olan araçların geçişine izin verilmiyor.

KÜTAHYA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:43

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