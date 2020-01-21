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Sebahattin Ceyhun: "Şimdi tüm küskünleri giderme zamanı"

İHA

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'na atanan Sebahattin Ceyhun, Hisarcık Belediyesi ve AK Parti İlçe Teşkilatı'nı ziyaretinde yaptığı açıklamada; AK Parti olarak kucaklamaları gereken bir kesimin olduğunu ifade etti.

Sebahattin Ceyhun: "Şimdi tüm küskünleri giderme zamanı"

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'na atanan Sebahattin Ceyhun, Hisarcık Belediyesi ve AK Parti İlçe Teşkilatı'nı ziyaretinde yaptığı açıklamada; AK Parti olarak kucaklamaları gereken bir kesimin olduğunu ifade etti.
Hisarcık Belediyesi ve AK Parti İlçe Teşkilatı'nı ziyaret eden Başkan Ceyhun, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ile AK Parti İlçe Başkanı Ali Var ve partililerle bir araya geldi.
"Biz bir dava için buradayız” diyen Ceyhun,” Bu nedenle gözümüzü hiçbir şeyden sakınmadan kanımızın son damlasına, enerjimizin son raddesine kadar ant içtik, karar verdik. Onun içinde sizinle birlikte bunu yapmak niyetindeyiz. Hepinizden Allah razı olsun bugüne kadar çok ciddi hizmetleriniz oldu. Bundan sonra inşallah beraber bu hizmetlere devam edeceğiz. Biliyorsunuz ülkemiz sıkıntılı süreçlerden geçiyor. Bu süreçlerde biz Cumhurbaşkanımızın, Devlet Başkanımızın yükünü nokta kadar alabilsek, en azından burada onun tekrar seçilmesi hususunda olsun, çok kısa bir süre sonra seçimler olacak. Onun yükünü nokta kadar alıverirsek, yükünü birazcık omuzlayıversek bizim için belki de biraz önce bahsettiğim o davanın bize üzerimize düşen kesimini yapmış oluruz” ifadelerini kullandı.

“Halkımızla kucaklaşacağız"

Halkla kucaklaşacaklarını dile getiren Başkan Ceyhun, ”İl Başkanı olarak ben nerelere ulaşabileceksem onun bir ötesine ulaşmaya çalışırsam eğer bu koltuğun hakkını vermiş olurum. Ben öyle düşünüyorum. Belediye başkanımız belediyesi ile ilgili, ilçe başkanımız ilçesindeki teşkilatlanma ile ilgili, sizlerde kendi pozisyonlarınızla ilgili gereğini yerine getirdikten sonra hiç merak etmeyin, çok da rahat olun. Vebaliniz bu şekilde üzerinizden kalkmış olacak. AK Parti olarak kucaklamamız gereken bir kesim var. Bu insanlar aslında bizim insanlarımız. Ama bir şekilde o insanlarla aramıza mesafe girmiş olabilir. Bunu da yaşadık, biz de görüyoruz. Şimdi bu mesafeleri nasıl kapatabiliriz? Bunun derdi ve düşüncesi içerisindeyiz. Ve biz şunu biliyoruz ki bu çok zor bir şey değil. Giden zaten bizdendir. Bu insanların orada emanet olduğunu da biliyoruz. Zaten onlarla birlikte olma ihtimalleri yok. Bizim kendi aramızdaki kırgınlıklarda, yaşadığımız küçücük bir problemde, belki istediği bir şeyin, ya da kendi eşiyle, akrabasıyla, dostuyla yaşadığı küçük bir ricasının yerine gelmemesinden dolayı, çok basit problemler nedeniyle aramıza mesafeler girmiş olabilir. Bir zaman sonra o küçücük mesafe maalesef araya giren fitne tohumları ile birlikte daha da açılıyor. Bir zaman sonra niçin küsüldüğü bile unutuluyor. Ama o küslük artık devam edip gidiyor. Şimdi bunları bir şekilde aşma zamanıdır” diye konuştu.
Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve AK Parti İlçe Başkanı Ali Var ziyaretin anısına Ceyhun'a plaket takdim etti.

KÜTAHYA

21 Ocak 2020 Salı

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