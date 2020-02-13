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İlmek ilmek dokuyarak aile bütçesine katkı sağlıyorlar

İHA

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kadınlar, bir evin alt katında özel bir firma tarafından açılan atölyede ilmek ilmek halı dokuyarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

İlmek ilmek dokuyarak aile bütçesine katkı sağlıyorlar

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde kadınlar, bir evin alt katında özel bir firma tarafından açılan atölyede ilmek ilmek halı dokuyarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.
Karakova Mahallesi’nde bir evin altında açılan halıcılık kursuna 20 ev hanımı katılıyor. Çırçırçeşme Mahallesi’nde yaşayan ve çocukluğundan halı dokumasını bildiğini söyleyen kursiyerlerden Gülsüm Kurum, "Burada halı dokumayı öğreniyoruz. Çok güzel bir meslek yaptığımıza inanıyorum, ancak yer sıkıntımız var. Burada kursa başlayalı bir ay oldu. Çocukluğumdan biraz biliyordum halı dokumayı. Fakat burada farklı yeni teknikler de öğreniyoruz.Genç arkadaşlar da geliyor halı dokumayı öğrenmeye ve oldukça da hevesliler" diyerek bu mesleği öğrenmeyi herkese tavsiye etti.
Halı dokumayı severek yaptığını ifade eden ve ilk kez halı dokuduğunu belirten kursiyerlerden Nesrin Gündüz ise, "Halı dokumaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Evde boş oturmaktansa herkesi bu tür işleri yapmaya davet ediyoruz. Hem stres atıyoruz hem de eve maddi katkısı olacağını düşünüyoruz. Daha geniş bir yer tahsis edilirse daha fazla arkadaş bu işten faydalanır. Daha önceleri boş boş vakit geçirirken şimdi üretime katkı sağlıyoruz. Halı bizim kültürümüz,bunun için İşkur’dan ve yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.
Karakova Mahalle Muhtarı Mehmet Demirel de, "Mahallemizde halı kursunun verilmesindeki amacımız unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerimiz olan halıları canlandırmak ve tanıtmaktır. Bu sayede de kadınlarımıza istihdam sağlanmış olsun, evlerine maddi desteği olsun istiyoruz. Tavşanlımız adına da bir güzellik olacağına inanıyoruz. Tavşanlı adının halısı ile de duyulmasını istiyoruz. Oldukça da çok talep var, fakat yeterli alanımız şimdilik olmadığı için kursa katılmak isteyenleri geri çevirmek durumunda da kaldığımız oluyor" diye konuştu.
Tavşanlı Kayıboyu Ertuğrulgazi Yörük ve Türkmen Derneği Başkanı İsmail Durkun ise, "Halıcılık Orta Asya’dan gelen ata mesleğimizdir. Biz bunu kültür anlamında sahiplenmek istedik. Kültürümüzü daha fazla kitlelere duyurmak için uğraşıyoruz. İmkanlar verilirse marka olarak bu halımızın adını Dünya’ya duyurabiliriz. Halılarımız yüzde yüz doğal ve boyaları da bitkilerden elde edilen boyalardan yapılmış iplikleri kullanılıyor. Halılarımızın özelliği olarak durdukça renkleri ortaya çıkarak güzelleşiyor. Halılarımızın da pazarı hazır, dokunmadan siparişler alıyoruz. Henüz mahallemizde yeni başlamamıza rağmen ciddi anlamda yurt dışından da olmak üzere talep var" ifadelerini kullandı.

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