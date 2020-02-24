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'Akıl-Zeka Oyunları ve Robotik Kodlama Sınıfı' açıldı

İHA

'Akıl-Zeka Oyunları ve Robotik Kodlama Sınıfı' açıldı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde İstiklal İlkokulu bünyesinde oluşturulan "Şehit Mehmet Genç AkılZeka Oyunları ve Robotik Kodlama Sınıfı"nın açılışı törenle gerçekleştirildi.
Açılışa, Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Kurum ve daire amirleri, Şehit ailesi, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.
Açılışta Kur'anı Kerim okundu ve dualar edildi.
Altıntaş Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, ''Sınıfımızın açılışında emeği olan başta Şehit ailemize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kütüphane hizmetleri ile okuma ve okumayı sevme alışkanlığı kazandırmaya çalışıyoruz. Projelerle öğrencileri sosyalleştiriyoruz. Bu sınıf ile de teknolojik gelişmelere ve çağın gerekliliklerine ayak uydurmak istiyoruz. Her okulumuzda en az bir sanat ve beceri atölyesi kurmayı hedefliyoruz'' dedi.
Proje kapsamında öğrencilerin 35 çeşit zeka oyunu ve robotik kodlama öğrenecekleri açıklandı.

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