Gediz’e yeni sentetik çim saha

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gediz’e yeni sentetik çim saha

İHA

Kütahya'nın Gediz Belediyesi tarafından geçtiğimiz ay ihalesi tamamlanan sentetik çim saha yapımı için yüklenici firma ile sözleşme imzalandı.

Gediz’e yeni sentetik çim saha

Kütahya’nın Gediz Belediyesi tarafından geçtiğimiz ay ihalesi tamamlanan sentetik çim saha yapımı için yüklenici firma ile sözleşme imzalandı.
Şubat ayında ihalesini gerçekleştirdikleri çim saha yapım işi için sözleşme yapmaktan mutlu olduğunu belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "İlçemiz Ergenekon Mahallesi 1017 ada 1 parselde bulunan 70x104 m ebatlarında ki futbol sahasının sentetik çim kaplama işini Serçim Spor Tekstil İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. firması ile imzaladık.Bugün de sentetik futbol sahasının yapımı için ilk adım olan sözleşmesini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemize böyle bir tesisin kazandırılması sportif ve sosyal açıdan çok önemli. İlçemizi değiştirip güzelleştiren ve geleceğe taşıyan hizmetlerimiz kesintisiz devam edecek, yeni yapılacak sentetik çim saha ile Gedizli vatandaşlarımızın, sağlıklı bir yaşam için spor yapmalarına olanak sağlanacaktır”dedi.
Akçadurak, “Bu tesislerin Gediz’e kazandırılması noktasında desteklerini bizlerden esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanı Dr.Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, AK Parti MKYK ÜyesiK.İ.T. Komisyonu ÜyesiKütahya Milletvekili Ahmet Tan’a, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Av.Mesut Yörük’e, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'e ve Spor Toto Teşkilatı çalışanlarına Gediz Halkı adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kütahya otobüs durakları dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Kütahya otobüs durakları dezenfekte edildi
Yatırımcılar Cumartesi Kütahya'da
YEREL HABERLER Yatırımcılar Cumartesi Kütahya'da
Şehit Fethi Sekin'in babası Kütahya'da
YEREL HABERLER Şehit Fethi Sekin'in babası Kütahya'da
Köylüler kooperatif kurdu
YEREL HABERLER Köylüler kooperatif kurdu
Robotik Kulübü öğrencilerine ‘Yenilikçi çözüm ödülü’
YEREL HABERLER Robotik Kulübü öğrencilerine ‘Yenilikçi çözüm ödülü’
Öğrencilere belediye başkanlığı anlatıldı
YEREL HABERLER Öğrencilere belediye başkanlığı anlatıldı
Milletvekili Erbaş’a Çerkes kalpağı
YEREL HABERLER Milletvekili Erbaş’a Çerkes kalpağı
Gediz’de yeni temizlik araçları göreve hazır
YEREL HABERLER Gediz’de yeni temizlik araçları göreve hazır
Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza
YEREL HABERLER Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza
İlçedeki tüm camilerde temizlik ve hijyen çalışmaları
YEREL HABERLER İlçedeki tüm camilerde temizlik ve hijyen çalışmaları
Altıntaş okuyor
YEREL HABERLER Altıntaş okuyor
“Kütahya’da korona virüs tespit edildi” paylaşımlarına Valilikten yalanlama
YEREL HABERLER “Kütahya’da korona virüs tespit edildi” ...
Gediz´de otomobil takla attı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Gediz´de otomobil takla attı: 4 yaralı
(Görüntülü) Kütahya'da otobüs terminali ve halk otobüsleri dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kütahya'da otobüs terminali ve halk ...
Kütahya´da otobüs terminali ve halk otobüsleri dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Kütahya´da otobüs terminali ve halk otobüsleri ...
Fatih Oruç, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı için aday gösterildi
YEREL HABERLER Fatih Oruç, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı ...
Milletvekili Kasap uyardı
YEREL HABERLER Milletvekili Kasap uyardı
Gediz’de trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Gediz’de trafik kazası: 4 yaralı
Otogar Koronavirüs önlemi
YEREL HABERLER Otogar Koronavirüs önlemi
Kütahya’da örnek proje Belediyenin ’İkamet kart’ projesi hayata geçirildi, esnaflar, Kütahya’daki üniversitelerde okuyan ve ikametlerini Kütahya’ya aldıran öğrencilere, yüzde 10 ile 30 arasında indirim uygulayacak
YEREL HABERLER Kütahya’da örnek proje Belediyenin ’İkamet kart’ ...
DPÜ'de öğretim üyesi Süleyman Şenol anısına sergi
YEREL HABERLER DPÜ'de öğretim üyesi Süleyman Şenol anısına sergi
Kütahya Ağaçköy Ortaokulu tiyatro yarışmasında il ikincisi oldu
YEREL HABERLER Kütahya Ağaçköy Ortaokulu tiyatro yarışmasında il ...
Tavşanlı'da sokak köpeklerini kısırlaştırma alanı yapılıyor
YEREL HABERLER Tavşanlı'da sokak köpeklerini kısırlaştırma alanı ...
DPÜ İslami İlimler Fakültesine yeni dekan
YEREL HABERLER DPÜ İslami İlimler Fakültesine yeni dekan

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X