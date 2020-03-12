DPÜ’nün 'Mentorluk' projesi başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

DPÜ’nün 'Mentorluk' projesi başladı

İHA

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasının KamuÜniversiteSanayi İş Birliği kapsamında hazırlanan ve 50 öğrencinin Kütahya'nın önde gelen 10 şirketinin temsilcilerinden mentorluk desteği alacağı 'Mentorluk' projesine başvurular başladı.

DPÜ’nün 'Mentorluk' projesi başladı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasının KamuÜniversiteSanayi İş Birliği kapsamında hazırlanan ve 50 öğrencinin Kütahya’nın önde gelen 10 şirketinin temsilcilerinden mentorluk desteği alacağı 'Mentorluk' projesine başvurular başladı.
Rektörlük binasındaki Toplantı Salonu'nda düzenlenen proje tanıtımına Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Prof. Dr. Mustafa Aydın, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur, KUTSO Meclis Başkan Vekili Salih Nafi Alıç, projeye destek veren kuruluşların temsilcileri, DPÜ KAMER Koordinatörü Öğr. Gör. Feyyaz Ebeoğlugil, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Melih Saraoğlu katıldı.
Proje ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin seçilecek 50 öğrencisi, projenin paydaşı olan NG Kütahya Porselen, NG Kütahya Seramik, Martur Fompak International, Kros Otomotiv, Lav, Gürallar Cam Ambalaj, Öztaş Makine, Keramika Seramik, Hatipoğlu Güneş Kiremit ve Aydın El Sanatları’ndan oluşan toplam 10 şirkette 'mentee/öğrenen' olarak değerlendirilecek. Seçilen 50 öğrencinin her biri için, bağlı olduğu şirketin çalışan, yönetici ya da şirket sahiplerinden bir temsilci, iş yaşamı ve kariyer konularında öğrencilere yol göstericilik yapacak.

“En büyük motivasyonumuz öğrencilerimizi iyi yerlerde görmek”

Toplantıda ilk sözü alan Prof. Dr. Kazım Uysal, "Öncelikle bugün tanıtımını yapacağımız Mentorluk Projesi'ni kültürümüzün bir parçası olan Ahilik kültürüne benzettiğimi belirtmek istiyorum. Ben öğretmenlikten gelen biriyim. Biz öğretmenlerin en büyük motivasyon kaynağı elinden tuttuğu öğrencisinin hayatta bir yerlere geldiğini görebilmektir. Bunun değeri ölçülemez. Mentorluk Projesi ile birlikte yeni bir adım daha attığımız Kamu Üniversite Sanayi İş Birliği kapsamında bu memlekete en büyük katkıyı sunduğumuza inanıyorum. Bu iş birliğini Cumhurbaşkanlığımız istiyor, Yükseköğretim Kurulumuz istiyor, biz istiyoruz, sizler de istiyorsunuz. O halde bu iş birliği projelerinin hayata geçmesinde hiçbir engel yok" dedi.

“18 doktora öğrenciye çalışma olanağı”

Uysal,"TÜBİTAK 2244 Projesi kapsamında 18 doktora öğrencimize çalışma olanağı veren Nafi Güral Bey ile Emin Yüce Bey'e çok teşekkür ediyorum. Üniversitemizin bütçesinin ve insan kaynağının insana ve topluma harcanması bu ülkeyi ileri götürmemiz için yapacağımız en güzel şey. Ben bugün bu projeyi başlatan 10 şirketimize de tek tek teşekkürlerimi sunuyorum. Ancak bu sayıyı yeterli görmediğimi de belirtmek istiyorum. İnşallah bu sayıyı her geçen yıl daha da arttıracağız. Öte yandan bu projenin yürütücülüğünü üstlenen DPÜKAMER Koordinatörümüz Öğr. Gör. Feyyaz Ebeoğlugil'e de özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

“Mentorluk Projesi Kütahya'nın 10 firmasıyla hayata geçti”

Projenin tanıtım filmini paylaşan Öğr. Gör. Ebeoğlugil, projesi "Hazırlıkları 1 yılı aşkın süredir devam eden Mentorluk Projesinin Kütahya'nın 10 firmasıyla hayata geçtiğini söyledi.
Ebeoğlugil, “Mentorluk Projesi'nin Türkiye'deki ve dünyadaki örneklerimize baktığımızda Üniversitelerin benzer projeleri mezunöğrenci buluşması biçiminde gerçekleştirdiklerini gördük. Mentorluk Projesi ise KUTSO aracılığıyla öğrenci ile işvereni buluşturma özelliğiyle bu anlamda büyük bir fark yaratıyoruz. Proje kapsamında 50 öğrencimiz projenin paydaşı olan 10 şirkette çalışan ve ya işverenlerin danışmanlığında eğitimler alacak ve onların deneyimlerinden faydalanacak. Bu aslında karşılıklı bir öğrenme projesi. Bu projede yalnızca öğrencilerimizin değil, paydaşlarımızın işverenleri ve çalışanlarının da yeni gelen nesil hakkındaki bilgi ve deneyim sahibi olacağını ve gençlerden de bir şeyler öğrenebileceklerini özellikle belirtmek istiyorum. Bu proje, eğitimi içinde staj olanağı olmayan öğrencilerimiz için bu eksiklerini kapatmak, staj eğitimi alan öğrencilerimiz için ise sektörü daha yakından tanımak için çok önemli bir fırsat" şeklinde konuştu.

“Proje başvuruları başladı”

Mentor ve mentee rollerini ve projenin sürecini de aktaran Ebeoğlugil, Mentorluk Projesi için başvurulan 10 Mart itibariyle başladığını ve 20 Mart'a kadar süreceğini belirterek,” 2,5 ve üzeri AGNO'ya sahip, bir disiplin cezası almamış ve en önemlisi sosyal ve girişimcilik yönü kuvvetli olan tüm yüksek lisans öğrencilerimiz ile lisans aşamasında 3. ve 4, ön lisans aşamasında da 2. sınıfta okuyan öğrencilerimiz bu projeye başvurabilecekler. 10 gün sürecek başvuru sürecinde yaklaşık 10 bin öğrencimizin bu projeden yararlanma şansı olacak. Seçeceğimiz 50 mentee, Üniversitesine, çalışacağı kuruma ve en önemlisi de kendisine en çok faydayı sunacak öğrencilerimiz olacak. Öğrencilerimizin Nisan Eylül 2020 dönemini kapsayan projeye ilişkin başvuru formu ve ayrıntılara kamer.dpu.edu.tr adresinden ulaşabilirler” dedi.

"Mentorluk projesinden büyük heyecan duyuyorum"

Rektör Uysal, Mentorluk Projesinin kendisini gerçekten çok heyecanlandırdığını belirterek, ”Sizlerle birlikte bu toplantıda bulunmam ve projenin başladığını görmem bu heyecanımı daha da arttırdı. Projeye başvurmak için konan başarı ve disiplin ölçütlerinin de çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu proje ile öğrencilerimiz derslerinde başarılı olmak için bir nedene daha sahip oldular. Koşulları sağlayan tüm öğrencilerimizin başvurularını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.
Daha sonra söz alan KUTSO Meclis Başkan Vekili Salih Nafi Alıç, "Öncelikle Kütahya Dumlupınar Üniversitesine ve bu projeye katkı sunan 10 şirkete teşekkür ediyorum. Geçmişte Mentorluk Projesi gibi pek çok projenin çalışmalarını yapmıştık. Hayata geçen ya da geçmeyen projeler oldu ancak en büyük ilerlemeyi bu projede kaydettik. Bugün gelinen noktayı çok önemli görüyorum. Mentorluk Projesi'yle mezun öğrencilerin karşılaştığı zorlukları büyük ölçüde gidereceğimize inanıyorum. Katılan firmalarımıza da çok teşekkür ediyorum ve bu projeye katılan firma ve sunacakları mentor sayılarının artması için hep birlikte çalışacağımızı ifade etmek istiyorum" dedi.
Rektör Yardımcısı Mustafa Aydın, 'Hayatımın projesi' olarak tanımladığı projenin dedesinin yanında öğrendiği demircilik mesleğiyle örtüştüğünü ifade ederek şunları söyledi: ”Mentorluk Projesi, öğrencilerin ihtiyaçlarının bir sonucu. Benzer bir projenin uygulandığı Manisa'da bu proje 5 bin 687 kuruluşun katılımıyla yapılıyor. Bizler de bu projenin paydaşı olan 10 kuruluşun sayısını her geçen yıl arttırmalıyız. Mentorluk projesine ek olarak 7+1 adını verdiğimiz bir proje üzerinde daha çalışıyoruz. Bu proje kapsamında da Üniversite eğitiminin bir yarıyılında uygulamalı eğitimin ağırlığını arttırmayı hedefliyoruz. İnşallah hep birlikte paydaş olduğumuz bu projeleri başarıya ulaştıracağız” diye konuştu.

"Bu ülkenin gençlerine değer"

Projeye ilişkin dilek ve temennilerin paylaşıldığı bölümün ardından katılımcılara teşekkür eden Prof. Dr. Kâzım Uysal başarıya her zaman zorlu yolların ardından ulaşıldığını söyleyerek,” Burada bulunan tüm firmalar zor bir sürece kalkıştı. Sizleri tebrik ediyorum. Çünkü siz sıkıntı çekmeye talip oldunuz. Ama şuna eminim ki çabanız bu ülkenin gençleri için değer. Sizin ve ülkemizin en büyük kazancı gençlerimize vereceğiniz bu katkı olacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Alim Işık: "11 ayda 436 yeni iş yeri ruhsatı verdik"
YEREL HABERLER Başkan Alim Işık: "11 ayda 436 yeni iş yeri ruhsatı ...
DPÜ ile Kros Otomotiv, 'Programlanabilir Mantıksal Denetleyici' eğitimi verecek
YEREL HABERLER DPÜ ile Kros Otomotiv, 'Programlanabilir Mantıksal ...
Yabancı uyruklu öğrencilerin İstiklal marşı sevgisi
YEREL HABERLER Yabancı uyruklu öğrencilerin İstiklal marşı sevgisi
DPÜKAMER’in Projesine Zafer Kalkınma Ajansı'ndan teknik destek
YEREL HABERLER DPÜKAMER’in Projesine Zafer Kalkınma Ajansı'ndan ...
Kütahya’da 'Tiyatral Etkinlik' ödülleri sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Kütahya’da 'Tiyatral Etkinlik' ödülleri sahiplerini ...
Kütahya’da öğrenciler, Koronavirüsü hakkında bilgilendirildi
YEREL HABERLER Kütahya’da öğrenciler, Koronavirüsü hakkında ...
Kütahya 21 bin 212 kişi göç alırken, 21 bin 456 kişi göç verdi
YEREL HABERLER Kütahya 21 bin 212 kişi göç alırken, 21 bin 456 kişi ...
Kütahya'da doğa koruma ve milli parklara 10.8 milyon TL yatırım
YEREL HABERLER Kütahya'da doğa koruma ve milli parklara 10.8 milyon ...
Hisarcık’ta yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Hisarcık’ta yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ...
Milletvekili Kasap uyardı
YEREL HABERLER Milletvekili Kasap uyardı
Kütahya otobüs durakları dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Kütahya otobüs durakları dezenfekte edildi
Yatırımcılar Cumartesi Kütahya'da
YEREL HABERLER Yatırımcılar Cumartesi Kütahya'da
Şehit Fethi Sekin'in babası Kütahya'da
YEREL HABERLER Şehit Fethi Sekin'in babası Kütahya'da
Köylüler kooperatif kurdu
YEREL HABERLER Köylüler kooperatif kurdu
Robotik Kulübü öğrencilerine ‘Yenilikçi çözüm ödülü’
YEREL HABERLER Robotik Kulübü öğrencilerine ‘Yenilikçi çözüm ödülü’
Gediz’e yeni sentetik çim saha
YEREL HABERLER Gediz’e yeni sentetik çim saha
Öğrencilere belediye başkanlığı anlatıldı
YEREL HABERLER Öğrencilere belediye başkanlığı anlatıldı
Milletvekili Erbaş’a Çerkes kalpağı
YEREL HABERLER Milletvekili Erbaş’a Çerkes kalpağı
Gediz’de yeni temizlik araçları göreve hazır
YEREL HABERLER Gediz’de yeni temizlik araçları göreve hazır
Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza
YEREL HABERLER Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza
İlçedeki tüm camilerde temizlik ve hijyen çalışmaları
YEREL HABERLER İlçedeki tüm camilerde temizlik ve hijyen çalışmaları
Altıntaş okuyor
YEREL HABERLER Altıntaş okuyor
“Kütahya’da korona virüs tespit edildi” paylaşımlarına Valilikten yalanlama
YEREL HABERLER “Kütahya’da korona virüs tespit edildi” ...
Gediz´de otomobil takla attı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Gediz´de otomobil takla attı: 4 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X