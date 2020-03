DPÜ’nün 'Mentorluk' projesi başladı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasının KamuÜniversiteSanayi İş Birliği kapsamında hazırlanan ve 50 öğrencinin Kütahya’nın önde gelen 10 şirketinin temsilcilerinden mentorluk desteği alacağı 'Mentorluk' projesine başvurular başladı.

Rektörlük binasındaki Toplantı Salonu'nda düzenlenen proje tanıtımına Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Prof. Dr. Mustafa Aydın, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur, KUTSO Meclis Başkan Vekili Salih Nafi Alıç, projeye destek veren kuruluşların temsilcileri, DPÜ KAMER Koordinatörü Öğr. Gör. Feyyaz Ebeoğlugil, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Melih Saraoğlu katıldı.

Proje ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin seçilecek 50 öğrencisi, projenin paydaşı olan NG Kütahya Porselen, NG Kütahya Seramik, Martur Fompak International, Kros Otomotiv, Lav, Gürallar Cam Ambalaj, Öztaş Makine, Keramika Seramik, Hatipoğlu Güneş Kiremit ve Aydın El Sanatları’ndan oluşan toplam 10 şirkette 'mentee/öğrenen' olarak değerlendirilecek. Seçilen 50 öğrencinin her biri için, bağlı olduğu şirketin çalışan, yönetici ya da şirket sahiplerinden bir temsilci, iş yaşamı ve kariyer konularında öğrencilere yol göstericilik yapacak.



“En büyük motivasyonumuz öğrencilerimizi iyi yerlerde görmek”



Toplantıda ilk sözü alan Prof. Dr. Kazım Uysal, "Öncelikle bugün tanıtımını yapacağımız Mentorluk Projesi'ni kültürümüzün bir parçası olan Ahilik kültürüne benzettiğimi belirtmek istiyorum. Ben öğretmenlikten gelen biriyim. Biz öğretmenlerin en büyük motivasyon kaynağı elinden tuttuğu öğrencisinin hayatta bir yerlere geldiğini görebilmektir. Bunun değeri ölçülemez. Mentorluk Projesi ile birlikte yeni bir adım daha attığımız Kamu Üniversite Sanayi İş Birliği kapsamında bu memlekete en büyük katkıyı sunduğumuza inanıyorum. Bu iş birliğini Cumhurbaşkanlığımız istiyor, Yükseköğretim Kurulumuz istiyor, biz istiyoruz, sizler de istiyorsunuz. O halde bu iş birliği projelerinin hayata geçmesinde hiçbir engel yok" dedi.



“18 doktora öğrenciye çalışma olanağı”



Uysal,"TÜBİTAK 2244 Projesi kapsamında 18 doktora öğrencimize çalışma olanağı veren Nafi Güral Bey ile Emin Yüce Bey'e çok teşekkür ediyorum. Üniversitemizin bütçesinin ve insan kaynağının insana ve topluma harcanması bu ülkeyi ileri götürmemiz için yapacağımız en güzel şey. Ben bugün bu projeyi başlatan 10 şirketimize de tek tek teşekkürlerimi sunuyorum. Ancak bu sayıyı yeterli görmediğimi de belirtmek istiyorum. İnşallah bu sayıyı her geçen yıl daha da arttıracağız. Öte yandan bu projenin yürütücülüğünü üstlenen DPÜKAMER Koordinatörümüz Öğr. Gör. Feyyaz Ebeoğlugil'e de özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.



“Mentorluk Projesi Kütahya'nın 10 firmasıyla hayata geçti”



Projenin tanıtım filmini paylaşan Öğr. Gör. Ebeoğlugil, projesi "Hazırlıkları 1 yılı aşkın süredir devam eden Mentorluk Projesinin Kütahya'nın 10 firmasıyla hayata geçtiğini söyledi.

Ebeoğlugil, “Mentorluk Projesi'nin Türkiye'deki ve dünyadaki örneklerimize baktığımızda Üniversitelerin benzer projeleri mezunöğrenci buluşması biçiminde gerçekleştirdiklerini gördük. Mentorluk Projesi ise KUTSO aracılığıyla öğrenci ile işvereni buluşturma özelliğiyle bu anlamda büyük bir fark yaratıyoruz. Proje kapsamında 50 öğrencimiz projenin paydaşı olan 10 şirkette çalışan ve ya işverenlerin danışmanlığında eğitimler alacak ve onların deneyimlerinden faydalanacak. Bu aslında karşılıklı bir öğrenme projesi. Bu projede yalnızca öğrencilerimizin değil, paydaşlarımızın işverenleri ve çalışanlarının da yeni gelen nesil hakkındaki bilgi ve deneyim sahibi olacağını ve gençlerden de bir şeyler öğrenebileceklerini özellikle belirtmek istiyorum. Bu proje, eğitimi içinde staj olanağı olmayan öğrencilerimiz için bu eksiklerini kapatmak, staj eğitimi alan öğrencilerimiz için ise sektörü daha yakından tanımak için çok önemli bir fırsat" şeklinde konuştu.



“Proje başvuruları başladı”



Mentor ve mentee rollerini ve projenin sürecini de aktaran Ebeoğlugil, Mentorluk Projesi için başvurulan 10 Mart itibariyle başladığını ve 20 Mart'a kadar süreceğini belirterek,” 2,5 ve üzeri AGNO'ya sahip, bir disiplin cezası almamış ve en önemlisi sosyal ve girişimcilik yönü kuvvetli olan tüm yüksek lisans öğrencilerimiz ile lisans aşamasında 3. ve 4, ön lisans aşamasında da 2. sınıfta okuyan öğrencilerimiz bu projeye başvurabilecekler. 10 gün sürecek başvuru sürecinde yaklaşık 10 bin öğrencimizin bu projeden yararlanma şansı olacak. Seçeceğimiz 50 mentee, Üniversitesine, çalışacağı kuruma ve en önemlisi de kendisine en çok faydayı sunacak öğrencilerimiz olacak. Öğrencilerimizin Nisan Eylül 2020 dönemini kapsayan projeye ilişkin başvuru formu ve ayrıntılara kamer.dpu.edu.tr adresinden ulaşabilirler” dedi.



"Mentorluk projesinden büyük heyecan duyuyorum"



Rektör Uysal, Mentorluk Projesinin kendisini gerçekten çok heyecanlandırdığını belirterek, ”Sizlerle birlikte bu toplantıda bulunmam ve projenin başladığını görmem bu heyecanımı daha da arttırdı. Projeye başvurmak için konan başarı ve disiplin ölçütlerinin de çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu proje ile öğrencilerimiz derslerinde başarılı olmak için bir nedene daha sahip oldular. Koşulları sağlayan tüm öğrencilerimizin başvurularını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Daha sonra söz alan KUTSO Meclis Başkan Vekili Salih Nafi Alıç, "Öncelikle Kütahya Dumlupınar Üniversitesine ve bu projeye katkı sunan 10 şirkete teşekkür ediyorum. Geçmişte Mentorluk Projesi gibi pek çok projenin çalışmalarını yapmıştık. Hayata geçen ya da geçmeyen projeler oldu ancak en büyük ilerlemeyi bu projede kaydettik. Bugün gelinen noktayı çok önemli görüyorum. Mentorluk Projesi'yle mezun öğrencilerin karşılaştığı zorlukları büyük ölçüde gidereceğimize inanıyorum. Katılan firmalarımıza da çok teşekkür ediyorum ve bu projeye katılan firma ve sunacakları mentor sayılarının artması için hep birlikte çalışacağımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

Rektör Yardımcısı Mustafa Aydın, 'Hayatımın projesi' olarak tanımladığı projenin dedesinin yanında öğrendiği demircilik mesleğiyle örtüştüğünü ifade ederek şunları söyledi: ”Mentorluk Projesi, öğrencilerin ihtiyaçlarının bir sonucu. Benzer bir projenin uygulandığı Manisa'da bu proje 5 bin 687 kuruluşun katılımıyla yapılıyor. Bizler de bu projenin paydaşı olan 10 kuruluşun sayısını her geçen yıl arttırmalıyız. Mentorluk projesine ek olarak 7+1 adını verdiğimiz bir proje üzerinde daha çalışıyoruz. Bu proje kapsamında da Üniversite eğitiminin bir yarıyılında uygulamalı eğitimin ağırlığını arttırmayı hedefliyoruz. İnşallah hep birlikte paydaş olduğumuz bu projeleri başarıya ulaştıracağız” diye konuştu.



"Bu ülkenin gençlerine değer"



Projeye ilişkin dilek ve temennilerin paylaşıldığı bölümün ardından katılımcılara teşekkür eden Prof. Dr. Kâzım Uysal başarıya her zaman zorlu yolların ardından ulaşıldığını söyleyerek,” Burada bulunan tüm firmalar zor bir sürece kalkıştı. Sizleri tebrik ediyorum. Çünkü siz sıkıntı çekmeye talip oldunuz. Ama şuna eminim ki çabanız bu ülkenin gençleri için değer. Sizin ve ülkemizin en büyük kazancı gençlerimize vereceğiniz bu katkı olacak” dedi.



