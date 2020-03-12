İstiklal Marşı'nın kabulü film ayakta alkışlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İstiklal Marşı'nın kabulü film ayakta alkışlandı

İHA

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma töreni gerçekleştirildi.

İstiklal Marşı'nın kabulü film ayakta alkışlandı

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma töreni gerçekleştirildi.
Bir öğrencinin hazırladığı kısa film ayakta alkışlanırken izleyiciler göz yaşlarına hakim olamadı.
Hisar İlkokulu Konferans Salonu'nda Çukurca Şehit Veli Selçuk ilk ve Ortaokulu öğretmen, öğrencilerin işbirliği ile gerçekleştirilen anma programında İstiklal Marşı'nın yazılışı ve Mehmet Akif Ersoy'un marşla ilgili düşünceleri ‘Hisli Yürek Mehmet Akif Ersoy’ oratoryo gösterisi, ana okullar arasında İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrencilerin İstiklal Marşı'nı okuması ve slayt gösterimi gerçekleştirildi.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şentürk, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını gerçekleştirdi.
Şentürk, “Milletimiz; tüm imkansızlıklara rağmen, büyük bir inanç ve kararlılıkla, birlik ve beraberlik içerisinde, birbirine kenetlenerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde yürüttüğü Kurtuluş Savaşını, tarihte eşine az rastlanır şekilde büyük bir zaferle sonuçlandırmıştır. Milletimizin vatan tutkusunu, bağımsız yaşama kararlılığını ve mukaddesatına verdiği önemi abideleştiren İstiklal Marşımız; Anadolu’da birçok şehrin işgal altında olduğu bir dönemde, Milletimizin esareti reddederek verdiği kahramanlıklar ile dolu bağımsızlık mücadelesini sürdürmesine moral ve cesaret kaynağı olmuştur. Milletimizin duygularına tercüman olan bu destansı eser; vatan, millet, istiklal ve din sevgisiyle yoğrulmuş Milletimizin, bu kutsal değerlerine göz dikenlere karşı gösterdiği büyük kahramanlıkların, eşsiz dizelerle tezahürüdür. İşte bu sebeple Ülkemizde ve tüm dünyada, güçlü ve bağımsız bir ülkenin onurlu vatandaşları olarak coşkuyla okuduğumuz İstiklal Marşımız; ezelden beri hür yaşamış ve ilelebet hür yaşayacak Milletimizin İstiklal Mücadelesinin simgesi ve bağımsızlığımızın sembolü olmuştur” dedi.
Program’da, Tiyatro eğitmeni İbrahim Vehbi Atabay’ın hazırladığı ‘Hisli Yürek Mehmet Akif Ersoy’ oratoryo gösterisi ve bir öğrenci tarafından Çukurca beldesinden başlayan koşunun konferans salonuna kadar devam edip salona girip ‘Allah Bu Millete Bir Daha İstiklal Marşı Yazdırmasın’ pankartı açması ile son bulan kısa film izleyiciler tarafından ayakta alkışlanırken göz yaşlarına hakim olamadılar.
Program, İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere plaket takdimi ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı
DPÜ’nün 'Mentorluk' projesi başladı
YEREL HABERLER DPÜ’nün 'Mentorluk' projesi başladı
Başkan Alim Işık: "11 ayda 436 yeni iş yeri ruhsatı verdik"
YEREL HABERLER Başkan Alim Işık: "11 ayda 436 yeni iş yeri ruhsatı ...
DPÜ ile Kros Otomotiv, 'Programlanabilir Mantıksal Denetleyici' eğitimi verecek
YEREL HABERLER DPÜ ile Kros Otomotiv, 'Programlanabilir Mantıksal ...
Yabancı uyruklu öğrencilerin İstiklal marşı sevgisi
YEREL HABERLER Yabancı uyruklu öğrencilerin İstiklal marşı sevgisi
DPÜKAMER’in Projesine Zafer Kalkınma Ajansı'ndan teknik destek
YEREL HABERLER DPÜKAMER’in Projesine Zafer Kalkınma Ajansı'ndan ...
Kütahya’da 'Tiyatral Etkinlik' ödülleri sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Kütahya’da 'Tiyatral Etkinlik' ödülleri sahiplerini ...
Kütahya’da öğrenciler, Koronavirüsü hakkında bilgilendirildi
YEREL HABERLER Kütahya’da öğrenciler, Koronavirüsü hakkında ...
Kütahya 21 bin 212 kişi göç alırken, 21 bin 456 kişi göç verdi
YEREL HABERLER Kütahya 21 bin 212 kişi göç alırken, 21 bin 456 kişi ...
Kütahya'da doğa koruma ve milli parklara 10.8 milyon TL yatırım
YEREL HABERLER Kütahya'da doğa koruma ve milli parklara 10.8 milyon ...
Hisarcık’ta yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Hisarcık’ta yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ...
Milletvekili Kasap uyardı
YEREL HABERLER Milletvekili Kasap uyardı
Kütahya otobüs durakları dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Kütahya otobüs durakları dezenfekte edildi
Yatırımcılar Cumartesi Kütahya'da
YEREL HABERLER Yatırımcılar Cumartesi Kütahya'da
Şehit Fethi Sekin'in babası Kütahya'da
YEREL HABERLER Şehit Fethi Sekin'in babası Kütahya'da
Köylüler kooperatif kurdu
YEREL HABERLER Köylüler kooperatif kurdu
Robotik Kulübü öğrencilerine ‘Yenilikçi çözüm ödülü’
YEREL HABERLER Robotik Kulübü öğrencilerine ‘Yenilikçi çözüm ödülü’
Gediz’e yeni sentetik çim saha
YEREL HABERLER Gediz’e yeni sentetik çim saha
Öğrencilere belediye başkanlığı anlatıldı
YEREL HABERLER Öğrencilere belediye başkanlığı anlatıldı
Milletvekili Erbaş’a Çerkes kalpağı
YEREL HABERLER Milletvekili Erbaş’a Çerkes kalpağı
Gediz’de yeni temizlik araçları göreve hazır
YEREL HABERLER Gediz’de yeni temizlik araçları göreve hazır
Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza
YEREL HABERLER Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza
İlçedeki tüm camilerde temizlik ve hijyen çalışmaları
YEREL HABERLER İlçedeki tüm camilerde temizlik ve hijyen çalışmaları
Altıntaş okuyor
YEREL HABERLER Altıntaş okuyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X