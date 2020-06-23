Kütahya'da 1 kişiyi öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili 5 tutuklama

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

<br>Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA´nın Gediz ilçesinde, İsmail Yiğiter´in öldürüldüğü, eşi ve kızının da yaralandığı silahlı saldırı ile ilgili soruşturmada yakalanan 5 kişi tutuklandı. <br>İsmail Yiğiter, önceki gün 43 LG 339 plakalı otomobili ile seyir halinde olduğu sırada, Yenikent beldesi çıkışında silahlı saldırıya uğradı. İsmail Yiğiter olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan eşi Hatice (39) ve kızı Hamide Yiğiter (19) yaralandı. Saldırganlar hızla olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Gediz Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Tedaviye alınan yaralılardan Hamide Yiğiter'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. <br>5 KİŞİ TUTUKLANDI <br>Olayla ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, silahlı saldırıyı Yiğiter ile aralarında husumet bulunan O.M., İ.M., R.G., E.M. ve B.G. yaptığı tespit edildi. Harekete geçen jandarma şüphelileri yakaladı. Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı´nda yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen O.M., İ.M., R.G., E.M. ve B.G. tutuklandı. DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Gediz Mehmet ALTINTAŞ<br>2020-06-23 02:40:01<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.