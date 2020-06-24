Dumlupınar'da Fakas Çayı ıslah çalışmaları

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Fakas Çayı'nın ıslah, bakım ve yeni bağlantı kanallarının yapılması ve çayın üzerindeki köprülerin yenilenmesi çalışmalarına başlanacağı bildirildi.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamda, ''İlçemiz Fakas Çayı'nın ıslah, bakım ve yeni bağlantı kanallarının yapılması ve çayın üzerindeki köprülerin yenilenmesi ayrıca ilçemiz köy yollarındaki kanal üstü köprülerinin düzeltilmesi için Eskişehir DSi 3. Bölge Müdürü Kağan Şan'ı makamında ziyaret ettik. En kısa zamanda taleplerimiz konusunda, gerekli incelemeler yapılarak projenin hazırlanması için görüş birliğine varıldı'' ifadelerini kullandı.

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