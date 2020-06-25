Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu yeni döneme hazırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu yeni döneme hazırlanıyor

İHA

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Gediz Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu'nda 20202021 eğitimöğretim yılı hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor.

Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu yeni döneme hazırlanıyor

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Gediz Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu'nda 20202021 eğitimöğretim yılı hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor.
Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) Müdürü Öğr. Gör Sinan Darcan, “Bahar döneminde meydana gelen pandemi nedeniyle eğitimöğretim faaliyetleri sorunsuz bir şekilde uzaktan eğitimle sürdürüyor. Yüksekokulumuz yeni dönem hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor” dedi.
Hazırlıklarına devam eden Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda bir taraftan yeni bölümler açılırken, diğer taraftan mevcut akademik kadrosunu genişletiyor. Bu sene YÖK tarafından öğrenci alımına onay verilen Çocuk Gelişimi Programına da ilk öğrencilerin alınmaya başlanacağı ve öğrenci sayısının artacağı bilgisi edinildi.
Yeni açılacak olan programlarla birlikte mevcut eğitim öğretim binasının yetersiz kalacağını ifade eden Yüksekokul Müdürü Sinan Darcan, “Gediz MYO yerleşkesi içerisindeki yaklaşık 43 bin 607 metrekarelik alan, KSBÜ’ye devri hususunda DPÜ ile protokol yapıldı. İfrazın yapılmasına müteakip arazinin mülkiyeti alınacak. DPÜ ile görüşmeler yapılmış olup, tüm araziler için çalışmalar başlatıldı. İfraz işinin bitmesine müteakip protokol konusu olan parsel devralınarak uygulama projeleri hazırlanacak” dedi.
Darcan ayrıca; “Yeni dönemle birlikte dersliklerde bulunan tahtalar, projeksiyon perdeleri, projeksiyonlar yenilendi. Ayrıca uygulamalı derslerde kullanmak üzere Gediz SHMYO hzmetlerine tahsis edilen tam donanımlı ambulansın yanı sıra uygulama laboratuvarlarında öğrencilerin kullanacağı sarf malzemeler ve uygulama mankenleri temin ediliyor. Öğrencilerin ders aralarında dışarıda vakit geçirebilecekleri çardaklar hazırlandı ve okul çevresinde peyzaj çalışmalarına da devam ediliyor” şeklinde konuştu
20202021 eğitim öğretim yılının uzaktan devam etmesi halinde tüm teknik ve bilgi işlem alt yapısını da yenileyen Gediz SHMYO olası bir durumda KSBÜ’nün kendi uzaktan eğitim sistemiyle sorunsuz bir şekilde eğitim faaliyetlerine devam edebileceğini söyleyen Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Öğr. Gör. Sinan Darcan, “Meslek Yüksekokulumuz her geçen yıl kendini yeniliyor ve daha modern eğitim olanaklarına sahip oluyor. Aramıza katılan yeni akademik personellerle de birlikte eğitim kalitemizi güçlendirdik. Bu sayede güncel teknolojiyi kullanabilen, nitelikli sağlık personeli yetiştirmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Karadağ’dan amir ve personelle ‘’Başarı belgesi’’
YEREL HABERLER Kaymakam Karadağ’dan amir ve personelle ‘’Başarı ...
Yaşlı kadını dolandıran şüpheli yakalandı Kütahya'da, 'Adınız sarraf soygunu olayına karıştı, bunu düzelteceğiz' diyerek, 67 yaşındaki yaşlı kadının 800 bin TL'lik altını ile kayıplara karıştı Şüpheli, polisin özel bir çalışması sonucu Muğla'nın Kuşadası ilçesinde yakalandı Şüphelenin yakalandığı haberi alan Fatma Dobur gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Yaşlı kadını dolandıran şüpheli yakalandı Kütahya'da, ...
Tarihi camiye restorasyon
YEREL HABERLER Tarihi camiye restorasyon
Kureyşler barajı etrafına mesire alanı
YEREL HABERLER Kureyşler barajı etrafına mesire alanı
Altıntaş'ta 200 bin ton pancar rekoltesi bekleniyor
YEREL HABERLER Altıntaş'ta 200 bin ton pancar rekoltesi bekleniyor
Emet'te dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Emet'te dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor
Annesini doktora götürdü eşi ve kendisinin de korona virüs olduğunu öğrendi
YEREL HABERLER Annesini doktora götürdü eşi ve kendisinin de korona ...
Annesini hastaneye götürdü, koronavirüs olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Annesini hastaneye götürdü, koronavirüs olduğu ortaya ...
Hisarcık'ta 463 aileye kömür yardımı
YEREL HABERLER Hisarcık'ta 463 aileye kömür yardımı
Tavşanlı’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Tavşanlı’da uyuşturucu operasyonu
Ele geçirilen uyuşturucu haplarla `evde kal´ mesajı
YEREL HABERLER Ele geçirilen uyuşturucu haplarla `evde kal´ mesajı
Yeşilay’dan Vali Ali Çelik’e ziyaret
YEREL HABERLER Yeşilay’dan Vali Ali Çelik’e ziyaret
Yaşlı çiftin ürünlerini dolu vurdu
YEREL HABERLER Yaşlı çiftin ürünlerini dolu vurdu
Dumlupınar'da Fakas Çayı ıslah çalışmaları
YEREL HABERLER Dumlupınar'da Fakas Çayı ıslah çalışmaları
Vali Çelik: "Maske, mesafe ve temizlik"
YEREL HABERLER Vali Çelik: "Maske, mesafe ve temizlik"
Altıntaş'ta selin yaraları sarılıyor
YEREL HABERLER Altıntaş'ta selin yaraları sarılıyor
Şaphane'de şehit ailelerine ziyaret
YEREL HABERLER Şaphane'de şehit ailelerine ziyaret
15 Temmuz şehitleri için 'Bir Yasin de sen oku' kampanyası
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehitleri için 'Bir Yasin de sen oku' ...
Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde ...
Koronavirüslü kadın nişana katıldı, 45 kişiye test yapıldı (3)
YEREL HABERLER Koronavirüslü kadın nişana katıldı, 45 kişiye test ...
Mantar toplamaya çıkan yaşlı adamın cesedi bulundu
YEREL HABERLER Mantar toplamaya çıkan yaşlı adamın cesedi bulundu
Koronavirüslü kadın nişana katıldı, 45 kişiye test yapıldı (2)
YEREL HABERLER Koronavirüslü kadın nişana katıldı, 45 kişiye test ...
Tavşanlı'nın Tepecik beldesinde kısmen karantina
YEREL HABERLER Tavşanlı'nın Tepecik beldesinde kısmen karantina
Kütahya’da 130 kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya’da 130 kök Hint keneviri ele geçirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X