Başkan Başer şehit ailesini ziyaret etti

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Kütahya'nın Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, 1993 yılında Kars ili Sarıkamış ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sebahattin Şenkal'ın ailesini ziyaret etti.

AK Parti Çavdarhisar İlçe Başkanı Tuncay Dmeirel'in de eşlik ettiği ziyatette açıklama yapan Belediye Başkanı Halil Başer, ''Cenabı Allah şehidimize gani gani rahmet, mekanını cennet eylesin. Ailesi olarak sizlere, bütün yakınlarına sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Sizler bize şehidimizin emanetisiniz. Şehit ailelerimiz milletimizin baş tacıdır. Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir'' dedi.

Başkan Başer şehit ailesine fincan takımı hediye etti.

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