''Devletimiz köylümüzün huzuru için aralıksız yatırımlarına devam ediyor''

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

''Devletimiz köylümüzün huzuru için aralıksız yatırımlarına devam ediyor''

İHA

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Gökçeler köyünde 23 bin 540 metrekarelik parke taşı döşeme işinin başladığı bildirildi.

''Devletimiz köylümüzün huzuru için aralıksız yatırımlarına devam ediyor''

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Gökçeler köyünde 23 bin 540 metrekarelik parke taşı döşeme işinin başladığı bildirildi.
Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, yaptığı açıklamada, ''Altıntaş Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği 2020 yılı KÖYDES programı 23 bin 540 metrekare parke taşı alımı ve döşenmesi işi ihalesi kapsamında parke taşı döşeme işi gökçeler köyünde başladı. Köyümüzün içindeki tüm sokaklar çamurdan kurtulmuş ve modern bir görüntüye kavuşmuş olacak. Yapılan işi yerinde inceleyip gerekli bilgileri aldık. Köy muhtarımızdan gerekli bilgileri alıp çalışmaların kısa sürede bitirlmesi için ilgili firma ile görüştük. Gökçeler köyümüze hayırlı olsun. Devletimiz köylümüzün huzuru için aralıksız yatırımlarına devam ediyor'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaybolan yaşlı adamı jandarmanın dikkati kurtardı
YEREL HABERLER Kaybolan yaşlı adamı jandarmanın dikkati kurtardı
Başkan Başer şehit ailesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Başer şehit ailesini ziyaret etti
Ormancılık çalışmaları ve spor konuşuldu
YEREL HABERLER Ormancılık çalışmaları ve spor konuşuldu
Aizanoi Antik Kenti'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Aizanoi Antik Kenti'nde çalışmalar aralıksız devam ...
Mehmetçiğe cami
YEREL HABERLER Mehmetçiğe cami
Emet pazarı tekrar açılıyor
YEREL HABERLER Emet pazarı tekrar açılıyor
Tunçbilek'te yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Tunçbilek'te yangın büyümeden söndürüldü
'Helaldir, afiyet olsun' yazdı, kiraz yemek isteyenlere bahçesini açtı
YEREL HABERLER 'Helaldir, afiyet olsun' yazdı, kiraz yemek ...
'Helaldir, afiyet olsun' yazdı, kiraz yemek isteyenlere bahçesini açtı
YEREL HABERLER 'Helaldir, afiyet olsun' yazdı, kiraz yemek ...
'Helaldir, afiyet olsun' yazdı, kiraz yemek isteyenlere bahçesini açtı
YEREL HABERLER 'Helaldir, afiyet olsun' yazdı, kiraz yemek ...
'Helaldir, afiyet olsun' yazdı, kiraz yemek isteyenlere bahçesini açtı
YEREL HABERLER 'Helaldir, afiyet olsun' yazdı, kiraz yemek ...
'Helaldir, afiyet olsun' yazdı, kiraz yemek isteyenlere bahçesini açtı
YEREL HABERLER 'Helaldir, afiyet olsun' yazdı, kiraz yemek ...
Simav’da trafik kazası: 2 ölü
YEREL HABERLER Simav’da trafik kazası: 2 ölü
Yerli sarımsak çıktı, fiyatlar düştü
YEREL HABERLER Yerli sarımsak çıktı, fiyatlar düştü
Müftü Hüseyin Demirtaş: "Yaz Kur’an Kursları başladı"
YEREL HABERLER Müftü Hüseyin Demirtaş: "Yaz Kur’an Kursları başladı"
Oğlunun doğum günü için valiye sosyal medyadan ulaştı, polisler sürpriz yaptı
YEREL HABERLER Oğlunun doğum günü için valiye sosyal medyadan ...
Oğlunun doğum günü için valiye sosyal medyadan ulaştı, polisler sürpriz yaptı
YEREL HABERLER Oğlunun doğum günü için valiye sosyal medyadan ...
Oğlunun doğum günü için valiye sosyal medyadan ulaştı, polisler sürpriz yaptı
YEREL HABERLER Oğlunun doğum günü için valiye sosyal medyadan ...
Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı
Oğlunun doğum günü için valiye sosyal medyadan ulaştı, polisler sürpriz yaptı
YEREL HABERLER Oğlunun doğum günü için valiye sosyal medyadan ...
Oğlunun doğum günü için valiye sosyal medyadan ulaştı, polisler sürpriz yaptı
YEREL HABERLER Oğlunun doğum günü için valiye sosyal medyadan ...
Polisten Ömer Faruk'a doğum günü sürprizi Polisleri çok seven ve polis olmayı isteyen ilkokul 3. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Karayel, sekizinci yaşını büyük bir sürprizle kutladı
YEREL HABERLER Polisten Ömer Faruk'a doğum günü sürprizi Polisleri ...
Aslanapa'da ilçe pazarı bir gün gecikmeli açılıyor
YEREL HABERLER Aslanapa'da ilçe pazarı bir gün gecikmeli açılıyor
Simav’da ev karantinası
YEREL HABERLER Simav’da ev karantinası

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X