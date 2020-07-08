Emet Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri Gelibolu yangınında görev aldı

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Kütahya Emet Orman İşletme Müdürlüğü yangın müdahale ekibi, Çanakkale Gelibolu yangını için seferber oldu.

Çanakkale Gelibolu'da çıkan yangında görev alan Emet Orman işletme Müdürlüğü ekipleri başarılı çalışmalarıyla göz doldurdu. 3 arazöz, su ikmal ekibi ve 12 personelle yangın söndürme çalışmalarına katılan ekip, görevini başarıyla tamamladı. Kontrol altına alınan yangında görev alan 12 kişilik ekip, geçen yıl Domaniç ilçesinde ve Emet Kabaklar yangınında da başarılı çalışmalarıyla büyük takdir toplamıştı.

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