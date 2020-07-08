Hisarcık’ta okul binasında depreme karşı güçlendirme çalışması

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Çok Programlı Anadolu Lisesinde depreme karşı güçlendirme çalışması başlatıldı.

İl Özel İdare Müdürlüğünce açılan ihaleyi kazanan firma okul binasını depreme karşı güçlendirme çalışmalarına başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim alması amacıyla Çok Programlı Anadolu Lisesi binasında güçlendirme çalışması başlatıldığını belirterek, ”Güçlendirme çalışması sürecinde Çok Programlı Anadolu Lisesi Yenidoğan Mahallesinde bulunan Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulunun boşalttığı binada eğitim ve öğretime devam edecektir. Güçlendirme çalışmalarının 150 günde tamamlanmasıyla Çok Programlı Anadolu Lisesi ikinci yarıyılda yeni binasında eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlayacaktır” dediler.

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