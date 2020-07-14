Evde süs hayvanları yetiştiriciliği kursu tamamlandı

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Kütahya’nın Simav ilçesinde Belediye tarafından organize edilen Evde süs hayvanları yetiştiriciliği kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika verildi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç duyulan kursları açmaya devam edeceklerini belirtti. Başkan Biçer, “Belediyemiz tarafından organize edilen ve Belediye Veterineri İbrahim Akçay’ın kurs öğretmenliğini yaptığı ‘Evde Süs Hayvanları Yetiştiriciliği’ kursuna katılım sağlayan 15 kursiyerimize sertifikalarını teslim ettik. Hayırlı olsun” dedi.

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