Vali ve Emniyet Müdürü'nden 'Geçmiş olsun' ziyareti

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Kütahya Valisi Ali Çelik, alkollü kişilere müdahale etmek isterken yaralanan Çarşı ve Mahalle bekçisi Ahmet Savaşman’ı ziyaret etti.

Ailesiyle birlikte yaşayan bekçi Ahmet Savaşman’ı evinde ziyaret eden Vali Çelik, sağlık durumu hakkında bilgi alıp acil şifa dileğinde bulundu.

Ziyaretten mutluluk duyduğunu belirten Ahmet Savaşman ile babası Metin Savaşman Vali Çelik’e teşekkür etti.

Ziyarette Vali Çelik’e İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç eşlik etti.

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