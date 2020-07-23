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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tavşanlı’da makaron ve tütün ele geçirildi

İHA

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polis ekiplerince 3 iş yerlerine yapılan operasyonda 34 bin adet doldurulmuş makaron, 44 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Tavşanlı’da makaron ve tütün ele geçirildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polis ekiplerince 3 iş yerlerine yapılan operasyonda 34 bin adet doldurulmuş makaron, 44 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş büro Amirliği ekipleri, tütün kaçakçılığı yapıldığı belirlenen 3 ayrı adresteki iş yerine operasyon düzenledi. Polisin üç işyerinde yapılan aramalarda depo ve özel bölmelerde 34 bin adet doldurulmuş makaron, 44 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan N.E., M.C. ve K.A. Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli tahkikat başlatılarak serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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