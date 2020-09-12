Tavşanlı'da balık satış sezonu ve fiyatlar

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki balık pazarında sezon açıldı.

Tavşanlı balık pazarına birçok çeşit balık günlük olarak getirilerek satışa sunuluyor.

Balık Pazarı satıcılarından Kemal Akca, sezonu açtıklarını ve günlük olarak bol çeşit ile hizmet verdiklerini belirtti.Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi’nden gelen balık çeşitlerinin Sardalye, levrek, çupra, somon, çinakop ve hamsi olduğunu belirten pazardaki balık satıcıları, herkesi omega deposu balık almaya davet ettiler.

Pazarda balık fiyatları ise şu şekilde oldu, levrek, Çupra 40 TL, alabalık 25 TL, sardalye 20 TL, uskumrunun ise 25 TL ve palamut tane 10 TL olduğunu söylediler.

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