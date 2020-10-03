Başkan Fatih Oruç güven tazeledi

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı'nın 7. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Fatih Oruç seçildi.

AK Parti Kütahya Merkez İlçe 7. Olağan Genel Kurulu'na tek aday ile seçime gidildi. Mevcut başkan Fatih Oruç güven tazeleyerek yeniden seçildi. Kongrede partililere seslenen Oruç, “Mahallemizde, beldemizde, ilçemizde, ilimizde, ülke genelinde bu anlayışla hizmet eden dava adamlarının emeğini, kibirleri boylarını aşanların kaprislerine feda etmedik, etmeyeceğiz. Biz dedikodulara asla kulak asmadan kendi işimize bakacağız. Milletimiz bizden atalet değil, hizmet bekliyor. Hakk’ın ve halkın rızasını kazanacak işler yapmaya devam ettiğimiz sürece Allah’ın izniyle hiç kimse AK Parti’nin bileğini bükemeyecektir. Buna ilave olarak yeni isimlerle, yeni değerlerle, yeni hizmet erleriyle kadrolarımızı tahkim ediyoruz, edeceğiz. Mahallemizde, köyümüzde, sokağımızda, oranın en itibarlı, en gayretli, en birikimli, en azimli, en dinamik isimlerini partimizin farklı kademelerine kazandıracağız. Kütahya merkez ilçe sınırlarında. Gerek Genel Merkezimizin yapacağı çalışmalar gerek teşkilatlarımızdan gelecek teklifler gerekse diğer destekleyici faaliyetlerle bu isimleri bulup çıkartıyoruz, çıkartmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı'nın yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: "Sema Günnar, Salih Hüsrev Levent Sarıkaya, Murat Emeksiz, Süleyman Göneş, Vedat Ayva, Mehmet Salih Erez, Şerif Doğan, Mustafa Emre Ar, Fatma Kurt, Aysun Gümüş, Ali Rıza Ersös, Halil Kuru, Hülya Yılmaz, Mustafa Yücel, Halil Özkul, Mustafa Tuğlu, Nuray Dündar, Murat Saçaklı, Ercan Cihan, Gökhan Küney, İsmail Ersin Emre, Bahadır Tekin, Harun Sarı, Arife Kapdan, İslam Ünay, Muharrem Kartal, Akın Kuşçu, Numan Yıldız ve Kadir Göktaş."

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