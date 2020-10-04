Kütahya’daki uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlarından 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya il merkezi Börekçiler Mahallesinde ikamet eden A.K. isimli zanlının, evinde uyuşturucu madde bulunduğu ve uyuşturucu madde kullanıcısı şahıslara sattığı yönünde bilgiler alan Narkotik Şube ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan çalışma sonrası, uyuşturucu madde kullanıcısı şüphelileri M.D.M., R.B. ve T.B. isimli şahıslar, alüminyum folyo kağıdına sarılı 1,78 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ve naylon poşet içerisinde 6,18 gram esrar maddesi ile birlikte yakaladı.

Narkotik Şube ekiplerinin devam eden çalışmasında ise V.D. ve M.F. isimli şahıslar yakalandı. Bu şahısların kaçarken atmış oldukları bir dal kırılmış tütün ve içerisinde karışık bonzai uyuşturucu maddesi olduğu değerlendirilen 4,05 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan tüm şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.

Öte yandan adli makamlardan alınan karar doğrultusunda şüpheli A.K. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, B.T.O. isimli şahıs da A.K. ile birlikte evde yakalandı.

Aramada toplam ağırlığı 11 gram gelen metamfetamin uyuşturucu maddesi, 2 adet PAYP ve uyuşturucu madde paketlemekte kullanılan alüminyum rulo ele geçirildi. Şahısların yapılan GBT sorgulamasında, A.K.'nin parada sahtecilik suçundan arandığı ortaya çıktı. B.T.O. isimli şahsın ise hakaret, görevi yaptırmamak için direnme, basit yaralama ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanununa muhalefet suçlarından arandığı tespit edildi.

Ayrıca, B.T.O. hakkında "Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan yasal işlem yapılarak, aranma konusu gereği ilgili şubeye teslim edildi. A.K. hakkında adli soruşturmaya başlanılarak uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işlediği iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

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