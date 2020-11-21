Kaymakam Mahmutoğlu pazar denetimine katıldı

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde her hafta Cuma günleri açılan halk pazarında, Korona virüs (Covid19) denetimleri, İlçe Kaymakamı tarafından denetlendi.

Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, yaptığı açıklamada, ’’Son dönemde artan Korona virüs vakaları nedeniyle ilçe pazarında sıkı denetim uyguladık. İlçe ekonomimiz için son derece önemli olan pazarımızda ilçe kolluk kuvvetlerimizle incelemelerde bulunduk. Esnaflarımıza Korona virüs tedbirlerine tam olarak uymaları için gerekli bilgilendirmelerde bulunduk. Amacımız vatandaşımızın ürettiğini satarken tedbirlere ve kurallara uyarak satışını yapması ve vatandaşların huzur içinde alışveriş yapması. Bu doğrultuda ilçe merkezimizde bulunan iş yerlerimizde de aralıksız denetim yapıyoruz. Korona virüs tedbirlerine uymayan esnaf ve vatandaşlarımıza, gerekli yaptırımlar istisnasız uygulanıyor’’ dedi.

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