Kütahya'da silah kaçaklığı operasyonu

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde ruhsatsız tabanca ve tüfek bulundurduğu öne sürülen 2 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı, 1 şüpheli ise aranıyor.

Alınan bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Dumlupınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Büyükaslıhankar köyünde ikamet eden F.Ş., (76) Ş.S. (62) ve A.S. (73) isimli şahısların ruhsatsız tabanca ve tüfek bulundurdukları yönünde elde edilen bilgiler üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin belirlenen adreslerinde yapılan aramada, 2 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 5 adet tabanca şarjörü, 93 adet tabanca fişeği,181 adet tüfek fişeği, 4 adet kurusıkı tabanca fişeği, 2 adet altın arama detektörü, 4 adet el telsizi, 1 adet pala, 2 adet şiş ve13 adet silah bakımında kullanılan muhtelif malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, arama esnasında evinde bulunmayan A.S. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Diğer şüpheliler ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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